El futbolista de Xolos dio a conocer que tuvo que pagar con sus propios recursos una operación que necesitaba para seguir jugando futbol.



México.- Mauro Lainez, quien actualmente milita en Xolos, reveló que le tocaron vivir cosas difíciles en León, pues dicho club le dio la espalda cuando le detectaron estrabismo.

Incluso y ante la falta de apoyo moral y económico, el futbolista tuvo que buscar recursos con sus familiares en aras de cubrir los cuantiosos gastos de la urgente operación que requería en los ojos, y es que tal condición le impedía entrenar y jugar con normalidad.

“Me detectaron estrabismo y me tuve que operar por mi cuenta; el club (León) me dio la espalda. Avisé que iría con una especialista y esperaba que me reembolsaran o con el seguro se pagara la intervención y no fue así. Mi familia me apoyó, no tenía el dinero para esa operación, tenía contrato de jugador juvenil y no me alcanzaba, pero entre mis papás y hermano me apoyaron”.

Aunque Lainez ha vivido altibajos futbolísticos, tal parece que su actual etapa con La Jauría está marcando su resurgir en Liga MX, toda vez que ha cumplido con buenas actuaciones en la frontera.

León lo catalogó como indisciplinado



En la misma entrevista con ESPN, Mauro Lainez dio a conocer que La Fiera, lejos de apoyarlo, lo relegó debido a que se “hacía el lesionado” y por sus constantes “indisciplinas”. Sin embargo y según el jugador, nunca le comprobaron nada.

“Podría jugar; luego lo sentí también en León y decían que me hacía el lesionado y otras cosas. Quedaron bien mis ojos, sigo siendo de Grupo Pachuca y estoy agradecido, pero usaba unos lentes muy incómodos para entrenar. Ver doble o borroso te merma. En el único partido de titular en copa lo hice bien y tenía ese problema. Me revisaron y me dijeron que me tenían que operar, pero lo hice hasta que me fui a Lobos BUAP y todo cambió mucho”.



Como dijo el habilidoso extremo, todavía pertenece a Grupo Pachuca, que además de administrar a lo Tuzos lo hace con León. Aunque eso sí, se antoja muy difícil que pueda volver al bajío mexicano.

“Apenas estuve tres partidos, solo uno de titular y en los demás jugaba 10 minutos; así es difícil. Hice goles y asistencias y tuve dos torneos muy buenos, pero ya no quería regresar; entrando ahí es difícil salir; la gente no ve esos partidos y no quise ir de nuevo”.