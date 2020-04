Almeyda también estimó que los clubes tendrán que hacer una mini pretemporada previo a que sea reanudado el torneo de la MLS.

México.- El coronavirus se ha propagado rápidamente en países como Estados Unidos, tan es así que dicho país registra hasta este 2 de abril poco más de 236 mil personas infectadas y 5 mil 764 muertes.

En ese sentido que Matías Almeyda, entrenador del San José Earthquakes de la MLS, exhortó a la gente a tomar las precauciones necesarias para frenar los contagios por Covid-19, ya que, aunque es lo que menos importa ahora, quizá el balón no vuelva a rodar en un bueno tiempo.

“Estamos viviendo algo que parece una película y realmente hay que estar tranquilos y ser respetuosos de este virus, porque si no tomamos los recaudos necesarios por ahí no volveremos más a la cancha”. Matías Almeyda

Matías Almeyda es bastante conocido entre la afición mexicana debido a su exitoso paso con Chivas, donde consiguió cinco títulos oficiales, incluida una Liga MX y la Concachampions 2018.

Almeyda considera que se requerirá pretemporada

Antes que pensar en la eventual reanudación de la MLS, Matías Almeyda explicó en la misma entrevista con TUDN que, por ahora, lo más importante es que no se pierdan tantas vidas debido al coronavirus.

“La verdad, lo que me pasa a mí, hablo por mí, si bien deseo volver, mi preocupación es mucho más grande que el futbol, que la gente esté en su casa, que no haya muchos contagios, que no se pierdan tantas vidas en el mundo y el futbol ya se verá”.

Matías Almeyda nos cambió la vida. Al menos a los de nuestra edad, que solo de muy niños vimos a Chivas campeón en 2006. Después de eso era más amargura que alegría, y vino el Pelado a tomar otro rumbo. Ganó todo en poco tiempo y se quedó aquí para siempre.

Recordemos que la MLS suspendió actividades desde el pasado 12 de marzo . Sin embargo, y teniendo en cuenta las actuales circunstancias, es poco probable que el futbol se reanude rápido. Por ende, el “Pelado” estimó que los equipos tendrán que hacer una mini pretemporada para llegar en óptimas condiciones.