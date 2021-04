Matías Almeyda habló un mes después de la muerte de su padre, Óscar Almeyda, la cual consideró como el golpe más fuerte de su vida.

Matías Almeyda, entrenador del San José Earthquakes de la MLS, habló por primera vez tras la muerte de su padre Óscar Almeyda, quien perdió la vida hace poco más de un mes debido a complicaciones derivadas por el nuevo coronavirus.

En entrevista en el programa 'Líbero', de TyC Sports, Matías Almeyda reconoció que la muerte de su padre ha sido el golpe más difícil que ha tenido en su vida, sobre todo porque tenía más de un año que no lo veía.

"Fue el golpe más triste que me ha dado la vida, pero también entiendo que mi papá está en un lugar mejor. Hacía un año que no lo veía por mi trabajo, no había querido ir a Argentina por las fiestas por esto del Covid y tenía miedo de viajar y contagiarlo" Matías Almeyda

La profunda admiración de Matías Almeyda por su padre

Al ser cuestionado sobre la persona a la que más admira, Matías Almeyda no dudó en mencionar a su padre, quien le enseñó todo lo que sabe y al que agradece infinitamente por la educación que le proporcionó a lo largo de su vida.

"Admiraba mucho a mi papá y lo seguiré admirando. Fue quien me dio, junto con mi madre, la base para ser quien soy. Trabajó de mecánico, electricista, panadero, pintor (...) me enseñó una cultura de trabajar, me enseñó a no robar"

Matías Almeyda

¿De qué murió Óscar Almeyda, padre de Matías Almeyda?

Fue el 2 de marzo pasado cuando se dio a conocer que Óscar Almeyda, padre de Matías Almeyda, había muerto a los 78 años de edad tras no lograr superar algunas complicaciones derivadas por el Covid-19.

Silvia Calcagno, madre del entrenador argentino, fue quien dio la noticia a través de un emotivo mensaje: "Mientras estoy en la cama del hospital recuperándome de COVID aquí pegado a mí se me murió mi marido Óscar Almeyda; toda una vida juntos y hoy no puedo despedirlo como quisiera, pero Dios dispone las cosas. Qué decir, estoy destrozada", dijo.

Uno de los momentos más emotivos que Matías Almeyda vivió con su padre fue en el festejo del campeonato de las Chivas de Guadalajara en la Concachampions 2018.