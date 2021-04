Matías Almeyda aseguró que por el momento tiene contrato con San José y que de regresar a Chivas, se tiene que dar de forma natural y no forzarlo.

Han pasado ya varios años desde que Matías Almeyda abandonó la dirección técnica de las Chivas de Guadalajara, cuyos aficionados siguen añorando su regreso, más en estos momentos cuando el equipo no pasa por su mejor momento.

Al respecto, Matías Almeyda, en entrevista con TUDN, recordó el gran amor que le tiene a las Chivas; no obstante, aseguró que por ahora sigue teniendo contrato con el San José Earthquakes de la MLS y que, de regresar al Rebaño, quisiera que fuera de forma natural y no forzado .

"Primero hay un entrenador, yo tengo un contrato acá que me tratan muy bien, el fútbol nunca se sabe cómo termina, todos saben el amor que yo le tengo a Chivas, es amor puro. Yo hablo de presente y yo deseo que a Chivas le vaya mejor, que levante, tiene un gran equipo, un gran entrenador, un gran dueño al cual tengo contacto con él, pero las cosas se tienen que dar de una manera natural, no provocarlas" Matías Almeyda

Almeyda sobre la llegada de Solari al América

Matías Almeyda también fue cuestionado sobre la llegada de Santiago Solari al Club América, archirrival de las Chivas de Guadalajara. El entrenador argentino señaló que el caso de su compatriota es similar al suyo cuando llegó a la Liga MX, pues hubo críticas antes de que conocieran su trabajo.

"Me gusta por Solari, no por el América. Creo que llegó siendo muy criticado, fue parecido a lo mío y no lo habían visto trabajar y ahí está dando fruto el trabajo. Ojalá que a él le vaya bien, pero que a Chivas le vaya mejor" Matías Almeyda

Almeyda habla sobra le llegada de la Chofis a la MLS

El 'Pelado' Almeyda está por comenzar una nueva temporada en la MLS con el San José Earthquakes y para esta temporada contará con un viejo conocido, la 'Chofis' López, quien llega a Estados Unidos tras fracasar con las Chivas de Guadalajara.

Sobre el mediocampista mexicano, Almeyda señaló que le costará tiempo adaptarse a una nueva liga y a una nueva cultura, pero espera que pronto retome su mejor nivel.