El estratega argentino reveló que le llamó al actual entrenador de Chivas para ponerse a su disposición y expresarle sus buenos deseos.

Matías Almeyda no quiere dejar atrás su relación con las Chivas de Guadalajara y muestra de ello es que tuvo contacto con el actual entrenador del Rebaño, Luis Fernando Tena.

En entrevista con el programa 'Futbol Picante', de ESPN, el estratega argentino reveló que escuchó que el 'Flaco' se expresó muy bien de su persona, por lo que se puso en contacto con él para ponerse a su disposición y expresarle sus buenos deseos.

"He estado mandándome mensajes con su entrenador (Tena), al cual desde lejos apoyo y le deseo lo mejor. Dio unas declaraciones lindas de mi persona; no he tenido la chance de conocerlo, por eso le devolví el llamado y me puse a su disposición para lo que sea" Matías Almeyda. DT San José Earthquakes

El 'Pelado' dejó claro que no se comunicó con Tena para darle algún consejo para dirigir a Chivas, pues sabe de antemano que es un entrenador con mucha más experiencia.

"Tena tiene mucha más experiencia que yo y sería irrespetuoso si le tratara de dar una indicación, es de apoyo y compartir el sentimiento que es Chivas"

Almeyda manda mensaje a México por coronavirus

Matías Almeyda, actual entrenador del San José Earthquakes en la MLS, relató cómo ha vivido el tema del coronavirus en Estados Unidos y aprovechó para mandar un mensaje a los mexicanos.

"A todo el pueblo mexicano, que por favor se cuiden"

El argentino reveló que en Estados Unidos les han pedido no salir de sus casas para evitar más contagios en el país. Cabe mencionar que la Major League Soccer (MLS) fue suspendida tras dos jornadas disputadas debido a la pandemia que ha afectado a más de 160 países en el mundo.