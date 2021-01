Martha Higareda y el Canelo Álvarez son muy buenos amigos desde que se conocieron en el aeropuerto de Los Ángeles.

México.- La primera impresión que tuvo la actriz Martha Higareda acerca del Canelo Álvarez fue bastante negativa, pues cuando lo conoció pensó que se trataba de un narcotraficante.

Tal como contó Martha Higareda en el programa que Yordi Rosado tiene en YouTube, conoció al Canelo Álvarez en el aeropuerto de Los Ángeles, donde incluso ambos compartieron vuelo.

Debido a que el boxeador mexicano llegó rodeado de varias personas vestidas de ropa bastante costosa, la actriz infirió que se trataba de un narcotraficante y no de un deportista.

“Él se emocionó y dijo 'wow, nos tocó juntos', en cambio yo pensé 'ay, me tocó con el narco'” Martha Higareda

Canelo Álvarez invitó a Martha Higareda a que presenciara su pelea

Asimismo, Martha Higareda relató que el Canelo Álvarez se dio cuenta de que ella no tenía ni idea acerca de su fama en el boxeo. Sin embargo, lejos de molestarse, se presentó y hasta la invitó a su pelea.

“Al al final me dijo '¿no sabes quién soy verdad?'. Me comentó que era el Canelo, me invitó a su pelea y todo estuvo súper” Martha Higareda

Luego de tal episodio, ambos se convirtieron en muy buenos amigos como confesó la protagonista de Amar te Duele.

¿Cuándo pelea de nuevo el Canelo Álvarez?

Actualmente, el Canelo Álvarez se mantiene preparándose a tope para su próxima pela, la cual, según su propio equipo, se llevará a cabo a finales de febrero ante el turco Avni Yildirim , quien es el retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de los Supermedianos.

Incluso dicha pelea podría darse en México, concretamente en Guadalajara. Los escenarios probables son el Estadio Jalisco y el de los Charros; sin embargo, hasta ahora no existe nada oficial al respecto.

La idea del Canelo Álvarez es sostener tres pleitos en el 2021; el primero como ya se dijo en febrero, el segundo sería en mayo y el tercero en septiembre. Los rivales que se tiene proyectados para estos dos últimos son Gennadiy Golovkin, Billy Joe Saunders y Caleb Plant.