México.- Joshua Maya, comentarista deportivo que escribe en Récord, lanzó insultos machistas en contra de Marion Reimers, periodista de Fox Sports, ya que la calificó como una “feminazi” que “odia a los hombres” .

Todo comenzó cuando Joshua Maya criticó a Marion Reimers por su forma de narrar los partidos. Incluso pidió a Fox Sports que pusiera la transmisión “ya de perdida en árabe” con el fin de no escuchar a la comentarista.

Posteriormente, el columnista de Récord publicó un captura de pantalla mostrando que la comentarista lo había bloqueado de Twitter , y otra referente a la interacción que provocó la citada publicación. Asimismo, aseguró que sus críticas no tenían que ver con el género .

Si @FOXSportsMX pasa el prtido de #UCL en DOS canales, que les cuesta poner en el 2 una narración alternativa, la de Argentina, la en inglés, el sonido ambiente o ya de perdida en árabe. — Joshúa Maya (@PlaysOfTheWeek) — Joshúa Maya (@PlaysOfTheWeek) March 16, 2021

Una feminazi — Joshúa Maya (@PlaysOfTheWeek) — Joshúa Maya (@PlaysOfTheWeek) March 17, 2021

Joshua Maya asegura que Marion Reimers es una ‘feminazi’

Sin embargo, Joshua Maya se contradijo de inmediato, pues aseguró que Marion Raimers es una “feminazi” luego de que un usuario le preguntara con cierto tufo misógino: “¿Qué es una Reimers?”.

Después de dicho insulto machista, Marion Reimers publicó un mensaje en su cuenta de Twitter afirmando que Joshua Maya estaba faltándole al respeto a las mujeres al emplear un calificativo de esa índole.

“Ante insultos de esta naturaleza siempre hace falta (un bloqueo). No únicamente mientes, porque esto SÍ es faltarle el respeto a una mujer sino que además de macho eres ignorante. Un hombre de la comunidad judía usando estos términos es una vergüenza. Lástima por ti” Marion Reimers

No creo, desgraciadamente ella odia a los hombres. — Joshúa Maya (@PlaysOfTheWeek) — Joshúa Maya (@PlaysOfTheWeek) March 17, 2021

Ante insultos de esta naturaleza siempre hace falta. No únicamente mientes, porque esto SÍ es fatarle el respeto a una mujer sino que además de macho eres ignorante. Un hombre de la comunidad judía usando esos términos es una vergüenza. Lástima por ti. https://t.co/0UrQg2wWb1 pic.twitter.com/0x3lZjXdEB — Reimers (@LaReimers) — Reimers (@LaReimers) March 17, 2021

Marion Reimers: Las porquerías que dicen las leen las mujeres de su entorno

Asimismo, Marion Reimers dejó una gran reflexión para aquellos que emplean términos como “feminazis” para desacreditar la legítima lucha de las mujeres en pos de sus derechos , pues aseveró que las “porquerías” que escriben son leídas por las mujeres de su entorno.

“Sé que Récord probablemente no haga nada al respecto, y en realidad no se trata de una publicación sino de todo el medio que no únicamente voltea a ver a otro lado sino también alimenta. Los colegas con su silencio y su ceguera, la cobardía de no incomodar. Ni siquiera es que lea toda la porquería que dicen. ¿Saben quién SÍ? Las mujeres de su entorno: sus parejas, hermanas, amigas y colegas” Marion Reimers

Joshua Maya se disculpa por llamar ‘feminazi’ a Marion Reimers

Tras este intercambio de mensajes en Twitter, Joshua Maya ofreció disculpas por haber empleado el adjetivo “feminazi” para describir a Marion Reimers.

“Me equivoqué en contestarle a un usuario que Marion es ‘una feminazi’, un término definitivamente que yo mismo detesto y por eso pido una disculpa. Último comentario al respecto de lo sucedido” Joshua Maya

No obstante, de nueva cuenta se volvió a contradecir, pues ni fue su último mensaje ni dejó de burlarse de Marion Reimers, ya que publicó dos fotos en las que ella aparece manifestándose en contra del sistema patriarcal y a favor de que las mujeres tengan derecho a decidir sobre sus cuerpos.