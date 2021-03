Mariana Cadena se unió a las voces que reclaman un salario justo y digno en la Liga MX Femenil.

México.- Mariana Cadena, jugadora del CF Monterrey , se manifestó en torno a los bajos salarios que existen en la Liga MX Femenil luego de que fuera denunciado que algunas futbolistas no pueden cubrir ni siquiera sus gatos básicos .

En su cuenta de Twitter, Mariana Cadena explicó que las futbolistas de la Liga MX Femenil no buscan ganar lo mismo que jugadores masculinos estrella como André-Pierre Gignac, sino solamente un salario justo que les permita vivir de manera digna.

“Leo muchos comentarios diciendo que no deberíamos ganar lo mismo que un futbolista profesional por qué no generamos lo mismo, pero no se trata de eso, ni siquiera estamos pidiendo eso, estamos pidiendo un salario justo para poder VIVIR, no ganar como Gignac. Entiendan el punto” Mariana Cadena

La brecha salarial de género en la Liga MX Femenil

Los bajos salarios de las jugadoras de la Liga MX Femenil se notan más cuando se les compara con los que se percibe en su contraparte masculina .

Y es que, por ejemplo, hace unos meses Daniela Pulido reveló que salió del Club Deportivo Guadalajara (Chivas) debido a que ganaba apenas 4 mil pesos mensuales .

Mientras que André-Pierre Gignac , el jugador mejor pagado de la Liga MX, percibe 4.6 millones de dólares al año, es decir, 95 millones de pesos ; casi ocho millones al mes.

Sin embargo, esta brecha salarial de género no es la única diferencia que existe entre el futbol femenil y el varonil, pues, como ha sido documentado, ellos suelen recibir un trato preferencial pese a que desarrollan la misma actividad.

Jugadoras de Liga MX Femenil deben agua y luz

En días atrás, Balbina Treviño , quien fuera portera del Necaxa y que ha sido una de las principales impulsoras de un “salario base” en la Liga MX Femenil, dio a conocer que una jugadora le pidió apoyo ya que n o completaba para “pagar agua y luz” .

Lo peor del caso que Balbina Treviño reveló fue que, al parecer, la futbolista, de quien obviamente no se dio el nombre, se encuentra lesionada y tiene que hacerse cargo de los gastos de transporte para su rehabilitación.