La tenista rusa ostenta 36 títulos de la WTA en sus vitrinas personales; cinco de ellos en Grand Slam.



México.- La mítica María Sharapova anunció este miércoles 26 de febrero su retiro del tenis; deporte en el que ganó cinco títulos de Grand Slam y del cual, en su momento, fue la mejor del mundo.

A través de una carta publicada en las revistas Vogue y Vanity Fair, la exponente rusa, de 32 años, se dijo lista para afrontar nuevos retos lejos de las pistas. Asimismo, hizo lo propio en su cuenta de Instagram.

El tenis me mostró el mundo, y me mostró de qué estaba hecho. Es cómo me probé y cómo medí mi crecimiento. Y así, en lo que sea que elija para mi próximo capítulo, mi próxima montaña, seguiré presionando. Seguiré escalando. Seguiré creciendo. Tenis: me estoy despidiendo.

María Sharapova

Aunque en 2013 comandó durante 21 semanas la clasificación de la WTA, lo cierto es que el rendimiento de Sharapova había venido a menos en los últimos años, tan es así que actualmente ocupa el puesto 372 de dicho ránking.

Un ascenso meteórico



María Sharapova irrumpió en la escena internacional en 2004, cuando con apenas 17 años se adjudicó el campeonato de Wimbledon tras derrotar en el choque final a Serena Williams. Como si no bastara, dos ciclos después ganó el Abierto de Estados Unidos luego de despachar a Justine Henin.

En tanto que en 2008 llegó su tercer Grand Slam después de que saliera avante contra Ana Ivanović en el Abierto de Australia. Tras momento su carrera mostró un ostensible bajón de nivel pero aún así, cuatro años más tarde, se embolsó el Roland Garros; finalmente, en 2014 volvió a repetir la dosis en suelo francés.

Cabe señalar que hace cuatro años su carrera se vio manchada por una sanción de dopaje, misma que lo marginó de la actividad por 15 meses . Mientras que, recientemente, sufrió varias lesiones que de igual modo no la dejaron desempeñarse como era debido.

“A lo largo de mi carrera, '¿vale la pena?' nunca fue una pregunta. Últimamente esa cuestión era permanente”.



En total, María Sharapova ganó 36 títulos individuales de la WTA y también presume la medalla de plata que consiguió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.