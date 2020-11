El campeón de Europa con España, señaló que el mexicano tenía la calidad para jugar en los mejores clubes del mundo.

Giovani Dos Santos es uno de esos futbolistas mexicanos parte de la generación dorada que ha quedado a deber en cuanto a las enormes expectativas que se tenía de su carrera hace 15 años; no obstante, su carrera fue a menos, mucho menos de lo que se esperaba.

Uno de los que piensa de esta manera -y no precisamente es mexicano- es Marcos Senna, pieza clave en la Selección de España que se proclamó campeón de la Eurocopa en 2008, y quien coincidió con Giovani en el Villarreal.

El brasileño nacionalizado español señaló que Giovani Dos Santos tenía un gran talento, el cual le hubiera permitido jugar en los mejores equipos del mundo como Real Madrid, Barcelona o Paris Saint-Germain.

"Yo creo que Giovani nos da esa sensación de que pudo hacer muchas más cosas, obviamente estaba jugando en un gran Villarreal pero nosotros somos conscientes de que tenía el talento para estar jugando de nueva cuenta en el Barça, en el Real Madrid o en el Paris Saint Germain, él tenía talento para jugar en ese tipo de equipos", señaló en entrevista para ESPN.

Giovani Dos Santos se precipitó en irse de España

Entre idas y venidas del FC Barcelona, Giovani Dos Santos estuvo vagando por Europa en varios equipos, hasta que llegó al Villarreal, club en el que sin duda demostró su mejor nivel en el futbol de Europa.

Justo cuando estaba en su mejor nivel, siendo el protagonista del Submarino Amarillo en partidos importantes tanto en La Liga como en torneos de Europa, Dos Santos, a sus 26 años, decidió irse a la MLS con el Galaxy, una decisión precipitada en la opinión de Senna.

"Yo creo que tal vez se precipitó en irse tan pronto de la liga española, no conozco su vida en particular, tal vez tomó esta decisión porque iba a estar más a gusto en su vida diaria y por eso tomó esa decisión pero yo me quedo con esa sensación de que pudo ser de los mejores del mundo y pudo ser mucho más de lo que fue en equipos grandes de España", agregó.

Después de un buen año en el Galaxy, Gio vino a la baja, hasta el hecho de que su contrato fue rescindido, lo que finalmente provocó su llegada al América, donde tampoco ha terminado de despertar.