El futbol es un juego donde la herramienta principal son las piernas, pero nadie ha dicho que no se puede jugar con una sola y mejor aún anotar un hermoso gol con ella, como lo hizo Marcin Oleksy.

Marcin Oleksy era un polaco que trabajaba en obras viales en Varsovia. Siempre enamorado del futbol, jugaba los fines de semana. Hoy fue nominado al mejor gol del año de la FIFA.

Era un viernes, al otro día jugaría en el equipo de su empresa, pero horas antes de salir un automóvil se salió del camino, impactó con la maquinaria y ésta le cayó atrapándole las dos piernas; tuvieron que cortarle la derecha.

Eso no le impidió seguir jugando al futbol y para noviembre del 2022, siete años después del accidente, anotar un hermoso gol que fue nominado a los Premios The Best.

Un gran gol de tijera de Marcin Oleksy

Marcin Oleksy se levantó con la ayuda de una de sus muletas y de tijera marcó uno de los goles más hermosos del 2022 para ser nominado al Premio Puskas de la FIFA , el cual será entregado en la Ceremonia de The Best, a lo mejor del año.

Marcin Oleksy, jugador de una sola pierna, compite con con el brasileño Richarlison y el francés Dimitri Payet.

Marcin Oleksy anotó en el encuentro de la Liga polaca de amputados entre el Warta Poznan, conjunto en el que milita, y el Stal Rzeszow.

“Mi compañero hizo el pase. Cuando vi que se acercaba al balón, supe que venía hacia mí. Conecté muy limpiamente. Fue puro. Cuando le pegué, seguí el balón con la mirada y vi cómo entraba por la escuadra. Siempre quise marcar un gol bonito”, recordó Marcin Oleksy en una entrevista a la FIFA.

Después del accidente, Marcin Oleksy estuvo dos años en silla de ruedas, pero empezó a usar muletas y vio la posibilidad de volver a jugar.

Los nominados al Premio Puskas

Además de Marcin Oleksy, los otros goles nominados al Premio Puskas, son:

El brasileño Richarlison gracias al espectacular gol de volea que firmó ante Serbia en el pasado Mundial de Qatar 2022, y que ya le valió al brasileño el premio al gol del torneo.

El francés Dimitri Payet, jugador del Olympique de Marsella, gracias al tanto desde fuera del área que logró en el encuentro de cuartos de final de la Conference League frente al PAOK de Salónica griego.

El ganador del premio Puskas se conocerá durante la gala The Best que se celebrará el próximo 27 de febrero en París.

