Dolores Aveiro, madre de Cristiano, recordó los difíciles momentos que vivió cuando sufrió un derrame cerebral en marzo del año pasado.

Cristiano Ronaldo vivió uno de los momentos más difíciles de su vida fue cuando su madre sufrió un derrame cerebral que puso en riesgo su vida. Ha pasado poco más de un año desde aquel momento y ha sido la propia Dolores Aveiro quien habló, con lágrimas en los ojos, sobre lo ocurrido.

En entrevista con el medio portugués ITV, la madre de Cristiano recordó el momento en el que sufrió el derrame cerebral. Reveló que recuerda el momento en que pidió ayuda, pero no cuando llegó al hospital.

"Me levanté para ir al baño y me desmayé, me caí. Cuando me recuperé traté de levantarme pero me di cuenta de que el lado izquierdo de mi cuerpo estaba paralizado. Llamé a mi socio José Andrade y le dije que no me sentía bien y le pedí que marcara el 999. No recuerdo haber llegado al hospital" Dolores Aveiro. Madre Cristiano Ronaldo

"Fueron 5 minutos desde que Cristiano llamó": Dolores Aveiro

Dolores Aveiro recordó que sigue con vida gracias a Cristiano Ronaldo, pues reveló que el delantero portugués realizó una llamada y consiguió que la operaran lo más pronto posible.

"En mi caso fueron cinco minutos. Cristiano llamó al médico desde Italia y gracias a Dios me operaron. Mucha gente no tiene la misma suerte que yo. Mi recuperación es gradual. Salí del hospital caminando, pero me afectó el lado izquierdo, mi boca, mi pierna, mi habla. Hoy hace un año vi mi vida casi correr entre mis dedos" Dolores Aveiro. Madre Cristiano Ronaldo

"Pensé que era el final para mí": Dolores Aveiro

La madre de Cristiano Ronaldo recordó lo difícil que fue para ella el derrame cerebral que sufrió, tanto, que por su mente pasó que su vida llegaría a su final; no obstante, el deseo de ver crecer a sus nietos y seguir viviendo fueron lo que la ayudaron a salir adelante.