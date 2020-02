El 'Doctor' aseguró que, aunque viven momentos diferentes, Lozano es mejor jugador que Raúl Jiménez, pues tiene una cualidad que muy pocos en el mundo

Hirving 'Chucky' Lozano vive quizá el peor momento de su carrera deportiva, pues de llegar como una estrella al Napoli ahora ni siquiera es tomado en cuenta para los partidos de Copa del conjunto napolitano.

Ante esta situación, Luis García decidió dedicarle su columna en LATINUS al 'Muñeco Diabólico', a quien consideró como el mejor futbolista mexicano, incluso por arriba de Raúl Jiménez, quien vive un momento brillante con el Wolverhampton en la Premier League.

El 'Doctor' señaló que, aunque viven momentos completamente diferentes, Lozano es mejor jugador que Raúl Jiménez, pues tiene una cualidad que muy pocos en el mundo.

“Hirving Lozano es el mejor futbolista mexicano que existe, si bien es cierto que parece que Raúl Jiménez le está ganando la carrera, Lozano tiene una cualidad que no se tiene ni en México y en pocas partes del mundo se tiene: se quita gente de encima” Luis García

El exfutbolista del Atlético de Madrid señaló que Lozano se encuentra en un difícil proceso de aprendizaje, pues de pasar a ser tomado en cuenta por Carlo Ancelotti , ahora no goza de la confianza de Genaro Gattuso.

“A ti (Lozano) te contrató Carlo Ancelotti, un artista que entiende el juego, penosamente lo corren y llega Gattuso, que es ‘si no corres, si no sudas, si no sangras, no tienes cabida’. Este es el mejor aprendizaje que Lozano puede tener. Así es la vida”

Por último, García señaló que Lozano es la punta de lanza de la Selección Mexicana, no solo para el Mundial de Qatar 2022, sino para todo lo que viene después.

Lozano agradece al 'Doctor' García

Las palabras del 'Doctor' García llegaron hasta el propio 'Chucky' Lozano, quien no solo le agradeció el gesto, sino que además dijo sentirse alentado para seguir adelante en este momento complicado de su carrera futbolística.

A través de su cuenta de Instagram, el canterano de Pachuca señaló que pocos entienden el esfuerzo que hay que hacer para alcanzar un sueño, pero que sus palabras le ayudarán a sobreponerse.

"Encontré respuesta a muchas interrogantes que dan vueltas en mi cabeza. Tus palabras me sobrepusieron, me dieron aliento. Las tendré presentes cada vez que sea necesario. No sabes como deseo que tus predicciones se hagan realidad, seguiré trabajando con ganas para conseguirlo" Hirving 'Chucky' Lozano

Lozano ha tenido muy poca participación desde la llegada de Gattuso al banquillo napolitano. Muestra de que no confía en el mexicano es que no lo consideró para un partido de copa. El siguiente duelo del Napoli será el próximo domingo ante el Cagliari.