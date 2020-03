Acusan a jugador de Atlas de mandar a asaltar a modelo (VIDEO)

Giovanna Valdatti acusó a Luciano Acosta de mandar a asaltarla, por lo que ya tomó acciones legales en contra del futbolista argentino.

Las malas noticias no dejan de llegar para los Rojinegros del Atlas, pues después de acumular cuatro derrotas de forma consecutiva, ahora uno de sus jugadores se encuentra en el ojo del huracán por ser el presunto agresor intelectual de una mujer.

La modelo Giovanna Valdatti compartió un video en sus redes sociales donde contó todos los detalles del acoso y las agresiones vivió y cómo llegó a la conclusión de que el jugador de los Rojinegros es Luciano Acosta.

“Me jala y me dice ‘pen… no digas nada o te meto un put…’, pero supe que fue él, porque aparte de que no hizo nada por defenderme, me dijeron que me estaba cog… a un jugador del Atlas y el único jugador de Atlas que actualmente me estoy cog... es Luciano Federico Acosta” Giovanna Valdatti

“Me quitaron la bolsa donde llevaba mi celular y mi dinero. Mejor les hubieran dicho que me mataran porque no me van a callar, yo no tengo miedo, yo sí doy la cara”, agregó.

Cabe mencionar que Giovanna Valdatti es nieta de Eduardo 'Che' Valdatti , una auténtica leyenda de los Rojinegros, pues es el responsable de darle el único campeonato con el que cuenta el equipo tapatío.

Fiscalía ya busca a Acosta

Valdatti no se conformó con revelar su versión en redes sociales, sino que acudió a la Fiscalía Estatal para presentar una denuncia formal en contra del futbolista argentino, quien apenas llegó a los Rojinegros para este Clausura 2020.

De acuerdo a información de Mediotiempo, la Fiscalía ya busca al futbolista para que dé su versión de los hechos, mientras que la directiva del cuadro rojinegro ya se encuentra al tanto del tema.