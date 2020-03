Cléber Chalá asegura que el futbolista del América ha golpeado a sus hijas Lucely y Karen

La situación que vive Renato Ibarra es cada vez más delicada, pues ahora es el padre de Lucely quien asegura tener evidencia en contra del futbolista del América, detenido por violencia doméstica.

En entrevista para el diario Récord, Cléber Chalá , padre de Lucely Chalá, aseguró tener evidencia en la que se puede observar cómo el jugador de las Águilas ingresó con cuatro hombres a su domicilio y golpeó a su esposa, así como a la hermana de ella Karen Chalá.

“No va a poder negar nada, yo tengo videos de todo… Para empezar cómo puede pegarle a una mujer embarazada (...) Renato agarra lo que tiene en bolsas y le quiere pegar con eso a mi hija y lo agarran los demás delincuentes que él llevó desde Ecuador porque si no la mata" Cléber Chalá

Chalá aseguró que Ibarra y los otros hombres agredieron a su otra hija, Karen, quien se encontraba temporalmente en la Ciudad de México para ayudar a su hermana, quien tiene 10 semanas con un embarazo de alto riesgo.

Asimismo, señaló que Renato lo amenazó asegurando que pediría permiso a la directiva de América para viajar a Ecuador para enfrentarlo.

“Me desafió y me dijo: ‘Cuando quieras. Voy a pedir permiso al América para irme a Ecuador y allá nos vemos las caras’. Y de lo que le estaba pegando a mis hijas, se reía haciéndome burla” Cléber Chalá

Circula una imagen en redes sociales en las que se puede observar a Renato fuera de sí mientras es detenido por al menos dos hombres.

Miguel Herrera esperaba que no fuera cierto

El entrenador de América, Miguel Herrera, fue cuestionado sobre el tema de Renato Ibarra; no obstante, aseguró no saber nada y solo se limitó a decir que espera que no sea cierto y todo se trate de un rumor.

"Realmente no tengo ni idea, estamos concentrados, esperamos que no sea cierto, que sea solamente un rumor" Miguel Herrera. DT América

En entrevista para ESPN, el estratega azulcrema aseguró que por el momento, él y su equipo se encuentran concentrados en el enfrentamiento ante los Pumas de la UNAM, en lo que será una edición más del Clásico Capitalino.