Fernando Gago no sólo salió mal parado de Chivas por “mentiroso”; ahora, fue calificado de “ratero”, pues se habría llevado dos aires acondicionados de la casa que rentó en Guadalajara. Lo hecho por el entrenador no pasó desapercibido y ha generado cientos de reacciones, entre las cuales los memes no podían faltar.

Los memes estallaron tan pronto se supo lo que presuntamente hizo Fernando Gago en Guadalajara; no sólo dejó botado al equipo, también la casa que rentaba y hasta se habría llevado dos aires acondicionados.

A través de redes sociales, una usuaria de Instagram acusó a Fernando Gago de dejar la propiedad en pésimas condiciones, y lo peor es que se habría robado dos aires acondicionados.

El ex de Chivas no ha dado la cara sobre lo sucedido en su casa de Guadalajara, pero aunque la dé ya sabemos que lo negará todo.

Los mejores memes de Fernando Gago y el aire acondicionado

Fernando Gago hizo estallar las redes sociales por una nueva polémica, pues resulta que se habría robado dos aires acondicionados de la casa donde rentaba en Guadalajara, ya lo acusaron y los memes del vergonzoso acto no se hicieron esperar.

Desde memes de los Simpson hasta burlas más subidas de tono por la situación actual económica de Argentina, es como ha sido tomada la noticia de Fernando Gago y el aire acondicionado en redes sociales.

Las redes sociales destrozaron al nuevo entrenador de Boca Juniors, pues se marchó de México con una larga cola que le pisen.

Fernando Gago llegando al vestuario de Boca con 2 aires acondicionados nuevos para los jugadores:

pic.twitter.com/tOeknm9Ikd — Cheems Rojo (@cheems_rojo) October 16, 2024

Fernando Gago llegando a Argentina con el aire acondicionado que se robó de su casa en Guadalajara

https://t.co/czEoGjFNsv — GONZALO (@groseritx) October 15, 2024

OFICIAL: Fernando Gago se convierte en el nuevo DT de Boca Juniors y en el primer argentino en ingresar un aire acondicionado a su país. pic.twitter.com/PVRsPBjMO6 — Alejandro (@alexitodalet) October 15, 2024

A su llegada a Argentina, Fernando Gago es felicitado por la adquisición de un aire acondicionado. pic.twitter.com/9KyMafaKsS — Bandido (@bandidodiamante) October 16, 2024

Fernando Gago, regresando a la casa que rentó en Guadalajara para robarse el boiler y la taza del baño para completar la bombonera: pic.twitter.com/2e5hZStQj8 — Pánfilo (@soccer_panzy) October 16, 2024

Fernando Gago llegando a Argentina con los aires acondicionados que le quito a la casa en Puerta Las Lomas



pic.twitter.com/JZrvWSlYYx — AlonsoRYD (@alonsoff02) October 15, 2024

La polémica publicación que puso en evidencia a Fernando Gago

En redes sociales comenzó a circular una publicación anónima en la que se acusó a Fernando Gago de dejar la propiedad que rentó durante su estancia en Guadalajara en condiciones lamentables.

“Se trata de Fernando Gago, quien recientemente dejó a Chivas y ha generado polémica al no hacerse responsable de sus compromisos, incluyendo la renta de una propiedad, de mi propiedad en Puerta Las Lomas, en Guadalajara, Jalisco”, se lee en la publicación.

“Al recibirla encontramos que estaba en condiciones deplorables: los sillones cubiertos de excremento de perro, el mármol de las mesas tallado, el tapiz arruinado por la orina de sus perros y los aires acondicionados retirados”, puntualizó la usuaria que reportó a Gago.