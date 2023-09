El resultado, la supuesta alineación indebida y la resolución de la FMF sigue dejando estragos en el Club Chivas y sus aficionados, quienes explotaron y reventaron al equipo con memes tras darse a conocer que seguirán peleando los puntos en la mesa.

El Club Chivas emitió un comunicado en el que señala que una falla tecnológica no justifica el incumplimiento del reglamento, dando a entender que seguirán peleando por los puntos en la mesa, ante ello aficionados explotaron y reventaron al rebaño con significativos memes.

La escuadra de Veljko Paunovic sigue siendo la comidilla de todos los antichivas e incluso de sus propios aficionados, que a raíz de la derrota en el clásico nacional las burlas no paran para el rebaño. Y ante la derrota ante Mazatlán y la pérdida de puntos en la mesa, desataron aún más las burlas.

Aficionados se burlan del Club Chivas

Tras el comunicado dado a conocer por el Club Chivas, los aficionados se hicieron presentes con comentarios en tono de burla, incluso algunos memes invadieron la publicación del rebaño.

Algunos de los comentarios fueron: ”Solo estamos haciendo más el ridículo. Ya déjenlo así”; “No se cansan de dar pena tras pena”.

Incluso una cuenta dedicada a información de Cruz Azul señaló que no es posible que estén mendigando puntos ante un equipo como Mazatlán FC.

“Vivimos el peor momento de nuestra historia, y somos una mie... actualmente, pero al menos no andamos mendigando 3 puntos contra Mazatlán. MAZATLÁN.”, escribió al cuenta “Hablemos del Azul”

Memes humillan al Club Chivas

Memes inundaron la publicación del Club Chivas, con los cuales humillaron al rebaño, algunos de ellos hacían enfásis a que ni en la mesa pudieron ganarle al Mazatlán FC.

Y esque cabe destacar que la FMF comunicó que fue un fallo en el sistema, es por ello que jugador del Mazatlán FC no fue sancionado, por lo que lo de la “alineación indebida” no transcurrió. Por ende aunque el Club Chivas emitió su queja, no procedió y ni en la mesa pudo ganar los puntos.

