En una entrevista exclusiva con Jordi Évole, para La Sexta, Messi habló sobre su futuro en el Barcelona.

Lionel Messi volvió a romper el silencio sobre su futuro en el FC Barcelona, hablando de cómo lo pasó desde el verano cuando mandó un burofax para pedir su salida del club culé, y, aunque no dijo si se irá o no, sí reveló cuándo tomará su decisión .

En entrevista exclusiva con el periodista Jordi Évola, para el canal español 'La Sexta', Messi habló sobre cómo fue el proceso desde que se quiso ir del club hasta que se dio a conocer que se tuvo que quedar, al menos un año más.

"Hoy por hoy estoy bien. Lo arrastré un poco durante el comienzo. Me encuentro con ganas de pelear por todo lo que tenemos por delante. El club está pasando por un momento complicado. Se hace difícil todo lo que rodea al Barcelona. El club está realmente mal, está muy mal y es difícil o va a ser difícil volver a estar donde estaba" Lionel Messi

"El club está realmente mal. Y va a ser difícil que vuelva a estar donde estaba".

¿Messi se arrepiente de haber mandado el burofax?

Al ser cuestionado sobre si se arrepiente de mandar un burofax para pedir su salida del Barça, Messi aseguró que no, pues era la única manera de hacerlo oficial y público ante las constantes negativas que había tenido por parte del entonces presidente, Josep Maria Bartomeu.

"Muchas veces le dije al presidente de irme. El burofax era una manera de decirlo de forma oficial, de decirlo en serio" Lionel Messi

¿Cuándo decidirá Messi si se va del Barcelona?

Como no podía ser de otra forma, la pregunta más esperada de la entrevista era si seguiría en el FC Barcelona la próxima temporada, a lo que Messi no respondió de forma afirmativa o negativo, pero lo que sí señaló fue cuando, al final de la temporada.

"No tengo nada claro hasta que termine el año. Esperaré hasta que termine la temporada. Me centro en conseguir títulos y no en otras cosas" Lionel Messi

La pregunta del millón. Y la respuesta.

Messi habló sobre sus diferencias con Bartomeu, de quien aseguró le engañó en repetidas ocasiones, así como el proyecto actual del Barça bajo las órdenes de Ronald Koeman . Asimismo, aseguró que una vez que se retire, le gustaría estar ligado al club culé, al que llegó desde los 13 años.

Messi: "Me gustaría ir a la MLS"

En una de sus respuestas, Lionel Messi señaló que le gustaría vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, pero además de vivir en familia, también la de jugar en la liga, en la Major League Soccer.

"Siempre dije que me gustaría vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, en ver la liga de ahí, pero no es por ahora. No pienso en cómo terminará la temporada porque hoy por hoy no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer porque tampoco lo sé", señaló.