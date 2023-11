En una muestra más de la falta de organización de la Liga MX bajo al mando de Mikel Arriola, al Play In se jugará en plena Fecha FIFA.

El Play In fue un invento de Mikel Arriola, presidente de la Liga MX para que pudieran existir más partidos de “liguilla” y de esta manera los equipos pudieran ganar más dinero por taquilla y transmisiones televisivas.

La ambición de ir por más dinero en lugar de pensar en el aspecto deportivo, provocó que no se pensara en que la fecha para realizar estos juegos se encimaría con la Fecha FIFA de noviembre, en la cual la Selección Mexicana se enfrentará a Honduras por el pase al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf y a la Copa América 2024.

Esto significa que estos equipos jugarán el Play In sin seleccionados nacionales.

El Play In, un dolor de cabeza para los clubes

El Play In del torneo de Apertura 2023 de la Liga Se jugará sin seleccionados.

Las fechas en que se realizará esta eliminación de la Liga MX, se encimará con la Fecha FIFA de noviembre, por lo que esto será un dolor de cabeza para los clubes, ya que deberá dejar ir a sus selecciones a jugadores nacionales y extranjeros.

El Play In de la Liga MX enfrentará a juego único en casa de los equipos mejores ubicados en la tabla, al lugar 7 vs. 8 y el 9 vs. 10 de la competencia.

El perdedor del partido entre el 7 vs. 8, jugará contra el ganador del 9 vs. 10.

Los dos mejores irán a la Liguilla, a los cuartos de final, donde ya estarán clasificados los seis mejores equipos del torneo.

Estos juegos se desarrollarán del miércoles 22 de noviembre al miércoles 29 de noviembre, mientras que los juegos de la Selección Mexicana se jugarán, el viernes 17 en Tegucigalpa, Honduras y el martes 21 en la Ciudad de México.

Mikel Arriola (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

¿Quiénes jugarían el Play In en estos momentos?

Falta por jugar una Jornada de la fase regular del torneo de Apertura 2023 de la Liga MX, y estos serían los equipos que jugarían el Play In.

Los clubes que estarán clasificados directamente a la Liguilla, hasta ahora, son:

Club América.

Club Tigres.

Rayados de Monterrey.

Club Chivas.

Club Pumas.

Atlético de San Luis.

El Play In se jugarían en estos momentos de la siguiente forma.

Club Tijuana (7) vs. Deportivo Toluca (8).

Club León (9) vs. Club Santos Laguna (10).

