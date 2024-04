San Luis y Juárez disputaban el último partido de la Jornada 14 de la Liga MX, sin embargo un inconveniente no permitió que se continuara.

Fue en el minuto 73 cuando se suspendió el San Luis contra Juárez, un encuentro que parecería hecho para los viernes.

Sin embargo se estaba viendo un buen espectáculo, el marcador quedó en 2 a 2. Juan Castro abrió el marcador con un golazo de media distancia, después Juárez empató, luego San Luis volvió a estar al frente y en el minuto 50, Manuel Castro puso el empate, hasta ahora momentáneo.

¿Por qué se detuvo el San Luis vs Juárez?

En el minuto 73, del partido entre San Luis vs Juárez de la Jornada 14 de la Liga MX, el árbitro fue al VAR a checar una jugada, y fue en ese momento que comenzó a fallar la iluminación del Estadio Alfonso Lastras.

Después de esperar tiempo, el silbante, Óscar Mejía, decidió suspender el San Luis vs Juárez. La Liga MX sacó un comunicado al respecto: “El juego se suspendió debido a que falló uno de los transformadores que provee de electricidad al estadio; después de algunos minutos en los que la CFE intentó solucionar el problema informó a la gente de operaciones del Estadio Alfonso Lastras, que sería imposible su restablecimiento en el corto plazo.”

Ante esto, la Liga MX suspendió el partido con apego artículo 64 del reglamento, mismo que menciona que se debe jugar en un lapso de las siguientes 24 horas.

¿El San Luis vs Juárez eclipsará el eclipse?

Como se vio anteriormente, el San Luis vs Juárez se tiene que jugar en las siguientes 24 horas. Con esto la Liga MX dio a conocer el horario de la continuación del partido en el mismo comunicado:

“Los minutos restantes (se suspendió al 73′) de este encuentro se disputarán este lunes 8 de abril a las 9:30 AM. El partido se reanudará en las mismas condiciones deportivas en las que se detuvo.”

Si quieres ver el eclipse, pero también el desenlace del San Luis vs Juárez no te preocupes, no se interpondrán. El eclipse solar se comenzará a ver a las 10:51 hrs, tiempo del centro de México, además el punto máximo será a las 12:14 hrs.