La Liga MX Femenil nos trae triple cartelera hoy domingo 28 de abril en la Jornada 16 del Clausura 2024. Aquí te decimos dónde y a qué hora ver los partidos en vivo.

En esta Jornada 16 del Clausura 2024 habrá tres partidos, primero será Club Chivas vs Cruz Azul y al mismo tiempo, el Atlético de San Luis vs Club Puebla y, más tarde, el Mazatlán Femenil vs Club Pumas.

Ya solo queda una fecha para terminar la Fase Regular del Clausura 2024 de la Liga MX Femenil y saber quienes serán los equipos que tendrán su pase directo a la Liguilla, por lo que esta jornada será decisiva para algunos equipos.

¿Cómo llegan los equipos de la Liga MX Femenil en la Jornada 16?

Hoy domingo 28 de abril, la Jornada 16 abrirá con tres partidos del Clausura 2024 de la Liga MX Femenil: Club Chivas vs Cruz Azul, Atlético de San Luis vs Club Puebla y Mazatlán Femenil vs Club Pumas.

El Club Chivas tiene su pase directo a la Liguilla pues está en el quinto lugar con 26 puntos en la tabla general mientras que el Cruz Azul está en el antepenúltimo lugar y por lo tanto ya está fuera del torneo.

Por otro parte, el Atlético de San Luis llega con tan solo cinco puntos, se medirá ante el Club Puebla, quien tiene 17 puntos y está en la posición doce de la tabla general.

Y finalmente, el Mazatlán Femenil, que se encuentra en el lugar catorce con 13 puntos, recibirá al Club Pumas, quién aún tiene oportunidad de pelear pues está en el octavo lugar con un total de 22 puntos.

¿Dónde y a qué hora ver hoy los partidos de la Liga MX Femenil?

Hoy domingo 28 de abril la Liga MX Femenil iniciará la Jornada 16 con tres emocionantes partidos y aquí te dejamos todos los detalles para que los veas en vivo.

Partido: Club Chivas vs Cruz Azul

Hora: 17:00 horas

Dónde ver: Fox Sports Premium

Sede: Estadio Akron

Partido: Atlético de San Luis vs Club Puebla

Hora: 17:00 horas

Dónde ver: ESPN 4

Sede: Estadio Alfonso Lastras Ramírez

Partido: Mazatlán Femenil vs Club Pumas