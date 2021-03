Balbina Treviño lamentó que hasta el momento las jugadoras de la Liga MX Femenil no cuenten con un salario que les permita cubrir sus gastos básicos

La futbolista Balbina Treviño, exportera de Necaxa y de Rayadas, expuso en redes sociales el caso de una jugadora de primera división que, por la falta de un salario digno, se ha visto obligada a pedirle ayuda para solventar sus gastos básicos.

Ante ello, Balbina Treviño retomó el tema que abordó hace unos días, en el marco del Día Internacional de la Mujer, sobre la brecha salarial de género que existe en el futbol mexicano.

Así, exigió a la Liga BBVA Femenil que de una vez por todas emprenda acciones para que las jugadoras cuenten con una base salarial que dignifique su profesión como futbolistas.

Salario de jugadoras profesionales no les alcanza ni para sus gastos básicos

A través de su cuenta de Twitter, Balbina Treviño compartió el mensaje que una jugadora, cuya identidad mantuvo en reserva, le envió solicitando ayuda económica porque su salario como futbolista profesional es tan precario apenas le alcanzó para pagar la renta de su casa y necesita solventar otros gastos. En el texto se puede leer lo siguiente:

“Hola Balbi, buenas tardes, quería pedirte un favor… cuenta que pagué la renta y me quedé sin dinero. Me faltó pagar agua y luz, quería ver si podrías ayudarme por favor" Jugadora de la Liga MX Femenil

La autora del mensaje señala que su salario no sólo se le va en sus gastos básicos, sino en gastos derivados de su actividad profesional.

"... es que se me fue el dinero porque como me voy sola a mi terapia el Uber pues me sale muy caro y voy 2 veces al club, y pues quería ver si podrías ayudarme” Jugadora de la Liga MX Femenil

Balbina Treviño: "¡Urge base salarial que dignifique la profesión!"

Ante ello, Balbina Treviño reaccionó indignada, no por la petición de ayuda, sino porque a la fecha las futbolistas mexicanas no cuenten con un salario que les permita afrontar por lo menos sus gastos básicos.

“Otro ejemplo de la gravedad de no tener #SalarioDigno en @LigaBBVAFemenil. Es increíble que una jugadora de primera división no pueda cumplir con los gastos básicos para poder jugar fútbol" Balbina Treviño

Así, la exportera de Necaxa exigió a la Liga BBVA Femenil emprenda acciones cuanto antes para que las jugadoras cuenten con una base salarial que dignifique su profesión como futbolistas.

"¡Urge base salarial que dignifique la profesión!" Balbina Treviño