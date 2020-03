La situación generada por el coronavirus mantiene las actividades futbolísticas en vilo.

México.- Aunque los rumores acerca de la posible fecha para reanudar las actividades en el futbol mexicano apuntaban hacia inicios de abril, la Liga MX dio a conocer que todavía no existe un estimado para que esto ocurra.

Luego de una reunión con representantes de clubes de la Liga MX, Ascenso MX y Liga Femenil, el máximo circuito afirmó que, por ahora y dado el avance del coronavirus en nuestro país, no existe una fecha para el posible reinicio del Clausura 2020, aunque eso sí, se mantiene un diálogo constante con las autoridades sanitarias en aras de conocer a fondo la situación.

“Se estableció que no se tiene un estimado para la reanudación de las diferentes Ligas, sin embargo, se trabaja diariamente en todos los escenarios posibles para el reinicio de las competencias de acuerdo al desarrollo de la situación que vivimos y en coordinación con las indicaciones de las autoridades sanitarias”. Liga MX

Liga MX recomienda a los clubes no entrenar

Por otro lado, el documento de la Liga MX señala que está trabajando de la mano con la Concacaf en aras de que los participantes en la Liga de Campeones, que también fue suspendida por la propagación del Covid-19 en los Estados Unidos y otras partes del área, sepan cuándo podrían volver dichas hostilidades.

#Comunicado



Reunión de Trabajo con Clubes de LIGA MX, ASCENSO MX y LIGA MX Femenil:



➡️https://t.co/irhxoHRPWa pic.twitter.com/UmAUUyWMGv — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 19, 2020

Asimismo, se informó que los clubes, en conjunto con las ramas involucradas, llevarán a cabo campañas de concientización acerca del coronavirus, ya que saben de la responsabilidad social que tiene el futbol en esta clase de eventos.

En la videoconferencia se recomendó que los clubes cesen actividades en esta emergencia sanitaria y que los entrenamientos se hagan de manera individualizada y en casa para evitar el riesgo de contagio en las plantillas.

Cabe señalar que los reglamentos de la Liga MX no contemplan una normatividad para situaciones extraordinarias como esta, de modo que no se sabe qué pasará con el formato de competencia si es que llega o no a reanudarse el Clausura 2020.