Las declaraciones discriminatorias que emitió Helmut Marko en contra de Checo Pérez causaron eco dentro de los pilotos de la Fórmula 1, ahora habló Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton, siete veces campeón de la Formula 1, salió a defensa del piloto mexicano y dijo no entender por qué no corrieron al asesor de Red Bull.

Cabe recodar que el asesor de Red Bull estuvo en el ojo del huracán después de mencionar en una entrevista “Checo no tiene cabeza dura como Max o como Vettel, por ser sudamericano”

Esta frase fue la que causó que la prensa internacional y los fanáticos a la Fórmula 1 señalaran al asesor de Red Bull como racista y xenófobo.

Lewis Hamilton no se explica como Red Bull no cesó a Helmut Marko

Lewis Hamilton se pronunció respecto a las declaraciones de Helmut Marko en contra de Checo Pérez, donde el defendió al mexicano, además el piloto británico no se explica porque no cesaron al asesor de Red Bull.

“Esto no es algo por lo que simplemente te disculpas y todo estará bien. Creo que es necesario hacer más. Los equipos, cuando han tenido personas que hacen comentarios así, generalmente los cesan y dicen que no apoyan ese tipo de cosas; por eso, es interesante que (en Red Bull) no lo hayan hecho”, indicó Hamilton.

El piloto de mercedes mencionó que dentro de la Fórmula 1 no hay cabida para la discriminación y menos en personas que son líderes de equipo.

“Lo que dijo es completamente inaceptable. Si bien decimos que no hay lugar para ningún tipo de discriminación, tener líderes y personas en su posición, haciendo comentarios como este, no es bueno para nosotros poder avanzar”, agregó.

¿Cuándo vuelve a correr Checo Pérez y Lewis Hamilton en la Fórmula 1?

Este domingo 17 de septiembre la actividad regresa a la Fórmula 1 con el GP de Singapur, donde Checo Pérez buscará mantenerse en el segundo lugar del campeonato de pilotos.

Por su parte, Lewis Hamilton busca regresar al podio para superar a Fernando Alonso, quien le lleva seis puntos en la clasificación de pilotos.

