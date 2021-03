LeBron James sufrió una aparatosa lesión en el tobillo durante el partido entre los Lakers de Los Ángeles y los Hawks de Atlanta.

LeBron James prendió las alarmas de Los Ángeles Lakers al sufrir una aparatosa lesión en el tobillo por la que no pudo terminar el encuentro de este sábado frente a los Atlanta Hawks.

Todo ocurrió en los primeros minutos del segundo cuarto, cuando LeBron James disputaba el balón con Solomon Hill, pero el defensa de los Hawks le cayó sobre su tobillo derecho, provocándole una torcedura severa.

LeBron James se mostró muy dolorido, ya que incluso se escucharon gritos de dolor en la transmisión de televisión. La estrella de la NBA abandonó la cancha de juego para dirigirse a los vestidores, visiblemente enojado, aunque la buena noticia para los fans es que lo hizo por su propio pie.

La lesión de LeBron James que preocupa a todos en Lakers 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/P1sNgqcFzn — Sergio Dipp (@SergioADippW) — Sergio Dipp (@SergioADippW) March 20, 2021

¿De qué alcance es la lesión de LeBron James?

LeBron James dejó la cancha del Staples Center para dirigirse a los vestidores, donde fue revisado por el cuerpo médico de los Lakers, actuales campeones de la NBA.

El periodista Mike Trudell informó que LeBron no regresaría para lo que restaba del partido ante los Hawks; no obstante, los Lakers no han dado a conocer más detalles sobre el alcance de la lesión de 'El Rey'.

LeBron James AP

James promedia 25.8 puntos, 8.1 rebotes y 8.0 asistencias en la que es su décima octava temporada en la NBA, tercera con los Lakers de Los Ángeles.

Lakers, sin Davis y ahora sin LeBron

Los Lakers terminaron perdiendo el partido ante los Hawks por marcador de 99-94 , pero lo más preocupante es la lesión de LeBron James y, sobre todo, cuánto tiempo estará fuera de las duelas por su lesión.

Y es que el equipo de Los Ángeles, actual campeón de la NBA, tampoco cuenta con su otra estrella, Anthony Davis, quien también se encuentra lesionado.