José Antonio García, quien fuera dueño del Club Atlante y presidente de la Rama de la Primera División , afirma que las decisiones de los actuales directivos, han abaratado a la Selección Mexicana.

Para José Antonio García, también empresario, dueño de la marca deportiva García, los cambios que han hecho en los reglamentos del futbol mexicano, han tapado la salida de jugadores jóvenes, ha hecho desaparecer plazas con gran tradición, ha provocado que no haya competencia.

Y eso al final, hace que la Selección Mexicana, se abarate.En su participación dentro del programa de Youtube, Futbol con Clase, José Antonio García puso estas cuestiones sobre la mesa.

“Lo dije hace dos años. Con tantos extranjeros, con la desaparición del ascenso y el descenso, lo que se vive ahora en el futbol mexicano es una mediocridad”, dijo.

“Atlas FC se salvó porque tuvo un directivo (Alejandro Irarragorri) que se le ocurrió decir que no hubiera descenso, y eso provocó que el Atlas no desapareciera”, indicó el ex directivo.

Esa decisión, ha dado al traste a muchos problemas en el futbol mexicano.

“Él (Irarragorri) dice, ‘yo no soy responsable, no manejo la Selección’… Pues sí eres responsable porque le has dado en la madre a la segunda y a la primera. Con que motivación va la gente al estadio. De plumazo desaparecen a Morelia, al Tampico Madero ”.

Hoy, esas personas, insiste José Antonio García, “van a Europa a buscar el ascenso a Primera División (con el Sporting de Gijón). La verdad es… De qué estamos hablando”.

Selección Mexicana secuestrada

José Antonio García, quien también ocupó el cargo de presidente de Comisión de Selecciones Nacionales, fue enfático en el tema de los extranjeros y como tapan al joven futbolista mexicano.

“Díganme tres centros delanteros mexicanos, todos son extranjeros, antes había polémica sobre quién era el centro delantero”.

“Teníamos a Jared Borgetti, a Carlos Hermosillo, Hugo Sánchez , Luis Flores , hoy de repente aparece (Nico) Ibáñez y digo ¿éste de dónde es? se abarató la Selección Nacional, cualquiera llega porque no hay jugadores”, insistió el empresario.

El famoso decreto de Lázaro Cárdenas, “donde sólo se permitían cuatro extranjeros jugando en la ciudad de México, se lo han pasado por el arco del triunfo. Hoy juegan ocho extranjeros, por favor”.

Todo esto no repercute sólo en la Selección Mexicana Mayor, sino también a las fuerzas básicas:

“Si a nosotros hace diez años, nos dicen, va a perder la Sub 20 y va a clasificar Dominicana y Guatemala , ¿cómo crees? Y perder de local una eliminatoria (en la Selección Femenil)… Impensable”.

Gerardo Martino (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Aquel Atlante de José Antonio García y Ricardo La Volpe

José Antonio García, se hizo propietario del Club Atlante en los 80, viviendo buenas y malas temporadas.

Con los Potros de Hierro, García tuvo que imponerse al mismo Ricardo La Volpe, cuando este quería cambiar al equipo que acababa de ascender a la Primera División, e n la campaña 1991-92 .

“Yo les prometí a los muchachos que ascendieron, que se iban a quedar con el equipo. La Volpe quería traer a catorce jugadores y le dije que no… Si ellos lo ascendieron, pues con ellos se van”, dijo.

!Y así debe de ser en muchas cuestiones del futbol mexicano”, refrendó José Antonio García.

