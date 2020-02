Pero eso sí, el “Hijo de la Leyenda” aseveró que, si pudiera pelear dos veces más contra Álvarez, le demostraría que es mucho mejor boxeador.

México.- Julio César Chávez Jr., el nuevo rey del Instagram, soltó tremendas revelaciones en torno a su pelea ante “Canelo” Álvarez, pues aseguró que su vida estuvo en riesgo durante aquel combate llevado a cabo el 6 de mayo del 2017, en Las Vegas, Nevada.

Lo anterior debido a que, admitió Chávez Jr. en una de sus historias, tuvo que hacer demasiados sacrificios para bajar hasta las 165 libras , peso en el que se pactó el pleito; es más, señaló que nunca más volvería a someterse a un proceso similar.

“Hasta hace poco viví traumado del hambre que pasé y del sacrificio que hice para dar el peso. Fue algo para mí que me dejó marcado en mi vida. Nunca lo volvería a hacer así de esa manera, yo expuse mi vida en esa pelea”. Julio César Chávez Jr.

Hasta ansiedad le provocó al Júnior haber enfrentado a Álvarez

La verdad es que en aquella función el tapatío se mostró muy superior a su oponente, quien también confesó en la citada red social que todo le dejó una herida muy profunda , la cual apenas va cerrando.

“Mi cerebro estaba deshidratado, un día mi papá (Julio César Chávez) me encontró en un hotel muy mal. Sufrí mucha ansiedad, muchos problemas de salud, por el sacrificio para dar el peso, pero tenía que cumplir con ello y aguantar la pelea. Para mí fue increíble porque tenía 7 años sin bajar tanto de peso. Apenas lo vengo superado, me costó mucho físicamente. Fue un trauma el que me quedó, fue horrible”.

Además, y en un ejercicio de autocrítica, compartió que no llevó una dieta disciplinada . Mas eso sí, dejó en claro que para él haber superado la báscula significó un triunfo.

“El que peleó fue una sombra de mí, cuando yo di el peso fue una victoria, porque ya no importaba lo demás, pude comer y tomar agua. Duré un mes sin comer, solo probaba un alimento en el día. Y tampoco lleve una dieta disciplinada”.

Se dice mejor que ‘Canelo’

Es claro que las carreras de ambos pugilistas son diametralmente opuestas; ya que, mientras Saúl Álvarez está buscando rivales para seguir demostrando que puede ser el mejor libra por libra del mundo, Julio César Chávez Jr. se está retando a golpes amistosos con Poncho de Nigris y Eduardo Videgaray.

Aunque eso sí, afirmó que, si pudiera pelear dos veces más contra “Canelo” y en su peso, demostraría que es un boxeador con muchas mejores tablas para el oficio.