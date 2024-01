El Cubo Torres se encuentra pasando por una situación complicada tras haber dado positivo a una prueba de antidoping el pasado domingo 14 de enero en el futbol de Costa Rica.

Sin embargo, la insólita razón por la que el Cubo Torres habría terminado dando positivo en doping, se debería a una uña enterrada y no a buscar mejorar su rendimiento.

De acuerdo con información, el delantero surgido en las fuerzas básicas del Club Chivas utilizó un spray para ayudar con la cicatrización de la intervención que tuvieron que practicarle.

Lo que no sabía el actual atacante del Guanacasteca, es que el medicamento contenía neobol, una sustancia que está prohibida ante la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y que fue detectada en el análisis.

La culpa sería del cuerpo médico del Guanacasteca, quien suministró el spray al futbolista de 30 años de edad “inconscientes” de lo que sucedería en los días por venir.

Guanacasteca maneja con mesura el caso del Cubo Torres tras dar positivo a prueba de doping

El Guanacasteca, equipo donde milita actualmente el Cubo Torres, delantero con historia en el Rebaño Sagrado; se ha dedicado a manejar con mesura el tema del positivo por doping del delantero de 30 años de edad.

Esto debido a que el ex Club Chivas había sido negociado con Herediano para convertirse en su nuevo futbolista en los próximos días, sin embargo y a raíz del escándalo, las negociaciones se vinieron abajo.

“No sé, eso lo está manejando don Jorge Arias, el presidente. En realidad sí sé, pero es un tema en el que estamos ahí manejándolo muy tranquilos”, comentó Yosimar Arias, director deportivo.

“Si se pagó, o no se pagó, pues el contrato ahí está y vamos a ver qué pasa más adelante con el contrato de Erick. Aquí a mí no me interesa el dinero que yo me iba a ganar, que se iba a ganar la ADG o que se iba a ganar Erick”, sentenció.

