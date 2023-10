Julio González, arquero de Club Pumas se ha convertido en titular indiscutible del equipo y ahora recibió su primer llamado a la Selección Mexicana mayor por Jaime Lozano.

Y es que, Julio González ha tenido altibajos en Club Pumas pero ha respondido bien a la confianza que le ha brindado de l Turco Mohamed; es por eso que ahora se ganó un lugar en la convocatoria de Jaime Lozano.

El arquero mencionó que se siente muy ilusionado de vestir los colores del Tri, su principal motivación es su familia, pues no siempre estuvo en su mejor momento y vivió momentos complicados cuando se quedó sin equipo en 2019.

Julio contó en una entrevista para la Selección Mexicana que no tenía muchas oportunidades y su hijo estaba por nacer, por lo que la presión se hacía mayor. Incuso pensó en dedicarse a otra cosa.

“Me quedo sin equipo en Veracruz 2019, cuando está por nacer mi primer hijo y toqué puertas, no me las abrieron, sentí que venía mi mejor etapa como portero a mis 28 años pero no había oportunidades y sí pensé en dedicarme a otra cosa, pues tenía el tiempo límite”, dijo.

🎥 De pensar en el retiro a llegar a la Selección... 🇲🇽

¡La felicidad de @Julioglzvela por vivir su sueño!#VamosTodos a ver esta historia de esfuerzo👇 pic.twitter.com/dMtjicGkz9 — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 10, 2023

Julio González agradecido con Club Pumas por la oportunidad

Asimismo, Julio González agradeció a Club Pumas por la oportunidad, pues muchas veces pensó en retirarse, pero hoy en día está en su mejor momento.

“Dije no puedo estar nada más entrenando sin tener un equipo, un sustento para mi familia y en enero, Pumas me acogió, me abrió las puertas.. están haciendo que explote todo mi potencial. Desde el primer día que llegué dije que no me volvería a quejar de ser futbolista y hoy estoy aquí”.

Incluso, dijo que desde que llegó al cuadro felino prometió no volverse a quejar de ser futbolista profesional.

Selección Mexicana y sus próximos partidos

La Selección Mexicana enfrentará a Ghana y a Alemania en los próximos días, será un nuevo reto para Jaime Lozano.

El partido contra Ghana será este sábado 14 de octubre a las 18:30 horas tiempo del centro de Mexico, mientras que el partido contra Alemania será el martes 17 de octubre a las 18:00 horas tiempo del centro de México.

