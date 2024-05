Lo mejor de la Kings League Américas está por llegar, se acerca el Final Four, es decir las semifinales de este novedoso torneo.

Además, lo mejor del Final Four de la Kings League es que todo se realiza en un día y en una sola cancha, en esta ocasión será el Estadio Azteca el recinto elegido.

Y los equipos que participarán son: Raniza FC, Galácticos del Caribe, Real Titán FC y Persas FC.

Estos 4 equipos buscarán ser el primer campeón de la Kings League Américas, además, los asistentes podrán ver un partido amistoso internacional que causó polémica.

Partido amistoso especial en el Final Four de la Kings League causó polémica

No faltó la polémica en el Final Four de la Kings League, y es que se va a realizar un partido amistoso entre Peluche Caligari y PÍO FC. A pesar de que el equipo de los hermanos Montiel ya está eliminado.

La razón es que estos dos equipos son los que más generan interacción en redes sociales, por eso la Kings League decidió hacer este partido entre el equipo español y el latinoamericano.

Aunque hubo una persona que no le gustó, y fue Juan Guarnizo: “El punto es y espero que en verdad dejen de estar cegados y reconozcan que un equipo que pierde en cuartos no debe pisar una F4 por mucho show o amistoso que sea”

ALEX MONTIEL RESPONDE A JUAN GUARNIZO Y A LA POLÉMICA CON EL AMISTOSO DE PIO Y PELUCHE CALIGARI



"No sé si lo haga con esa intención maquiavélica @JuanSGuarnizo, pero es lo que expresó en sus palabras, hecho a andar a todos los presidentes de la #KingsLeagueAmericas"



"Lo que… pic.twitter.com/3bkqKvxZcC — Universo Kings League (@UniversoKingsL) May 2, 2024

Y por supuesto, Werevertumorro no se quedó callado: “O sea está bien que de todos los equipos de España juegue PÍO? Ahí no hay tema? Ahí no SE LEVANTAN EN ARMAS porque el penúltimo jugará en el Azteca?”

DECLARACIONES DE JUAN GUARNIZO TRAS EL ANUNCIO DEL AMISTOSO ENTRE PIO Y PELUCHE CALIGARI



"Llevar al @PelucheCaligari habiendo perdido en CUARTOS y que aún así tengan la posibilidad de jugar un partido, es una falta de respeto para lo otros equipos de la #KingsLeagueAmericas"… pic.twitter.com/ZTbzdmuZTT — Universo Kings League (@UniversoKingsL) April 30, 2024

¿A qué hora y dónde ver el Final Four de la Kings League?

Pero bueno, después de esa polémica te decimos a qué hora, dónde ver, el programa completo y cuánto cuestan los boletos del Final Four de la Kings League.

A qué hora será el Final Four:

Final Four: sábado 4 de mayo

17:30 hrs: Raniza FC vs Galácticos del Caribe

18:45 hrs: Real Titán FC vs Persas FC

19:00 hrs: Presentación del cantante Carin León

20:30 hrs: Gran Final

Boletos:

Los precios de los boletos en el Estadio Azteca inician desde 244 pesos hasta $1800 en palco.

Dónde ver:

Twitch

YouTube

Vix Premium