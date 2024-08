El Club América obtuvo el bicampeonato de la Liga MX tras vencer en la gran final del Clausura 2024 al Cruz Azul, pero con un polémico penal que muchos piensan no debió marcarse.

En esa final, Israel Reyes entró al área de la Máquina para intentar disparar al arco, sin embargo, Rodolfo Rotondi se barrió y, aunque tocó el balón, se marcó penal para el Club América.

Henry Martín fue el encargado de ejecutar el disparo desde el manchón penal, el cual no pudo detener Kevin Mier, por lo que el equipo azulcrema sumó una estrella más a su escudo.

Sin embargo, todo parece indicar que el karma hizo de las suyas, pues ahora el Club América perdió con un polémico penal que para muchos tampoco se debió marcar.

Le marcan ridículo penal al Club América en partido amistoso

¿El karma será real? Parece que sí, pues le marcaron un ridículo penal al Club América en el partido donde fue goleado por el Chelsea de la Premier League.

Apenas corría el primer minuto del partido entre el Club América y el Chelsea cuando Roméo Lavia se internó en el área azulcrema y fue derribado por el Chicote Calderón.

El árbitro no dudó para marcar penal a favor del equipo de Inglaterra, y como no hay VAR por ser un partido de índole amistoso, no se pudo revisar la acción.

¿Cómo quedó el América vs Chelsea?

El Club América aprovechó que no tendrá actividad en la primera ronda de la Leagues Cup para enfrentarse al Chelsea de la Premier League, equipo que se encuentra haciendo pretemporada en Estados Unidos.

Como era de esperarse, el Chelsea le pasó por encima al Club América, pues le ganó el partido amistoso con un contundente marcador de 3-0.

Las anotaciones del conjunto de Inglaterra llegaron por conducto de Christopher Nkunku, Marc Guiu y Noni Madueke. Un mal resultado para el equipo azulcrema de cara al inicio de la Leagues Cup.