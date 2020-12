La árbitra Karen Díaz será parte de la final de Guardianes 2020

Podremos ser testigos de un hecho histórico el próximo domingo. Por primera vez, una mujer de nombre Karen Janet Díaz formará parte del cuerpo arbitral como segunda asistente en el partido de vuelta de la gran final de la Liga MX entre León y Pumas.

Karen Janet Díaz fue seleccionada por la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), para ser parte de los abanderados que pitarán el encuentro de estos dos equipos. Karen acompañará en el campo a Jorge Pérez Durán, Michel Alejandro Morales, y Diego Montaño.

¿Quién es Karen Janet Díaz?

Karen Janet Díaz Medina es originaria del estado de Aguascalientes. Tiene formación académica en Ingeniería Agroindustrial, pero actualmente se desempeña como árbitra asistente .

Tuvo su debut profesional en el 2009, y en 2016 participó en el partido Pachuca vs León de la Liga MX. Desde entonces, ha silbado en torneos mexicanos e internacionales , como los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018, el Premundial Sub-20 de la Concacaf 2018, y el Premundial Sub-17 de la Concacaf 2019.

Durante la fase de clasificación del torneo Guardianes, Karen fue la segunda asistente con más participaciones por parte de la Comisión de Arbitraje -sumó 17 en total-, entre las cuales destacaron los cuartos de final entre Puebla vs León, Pumas vs Pachuca; y la semifinal Chivas vs León.

Karen Díaz Federación Mexicana de Fútbol

