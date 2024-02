No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue y hoy es el Super Bowl de la NFL, el cual enfrentará a los Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers.

Sin lugar a dudas, en un partido como estos no hay porqué dar favoritos, pero, al menos por experiencia reciente, serían los Kansas City Chiefs los favoritos respecto a los San Francisco 49ers.

Peso eso sí, si existe una franquicia que por ahora tiene el apoyo son los Jefes, aunque también está la vieja guardia que le va a los 49ers.