Y es que el astro luso representa el máximo activo para el club recalado en Turín.

México.- Las piernas de Cristiano Ronaldo son invaluables. Una prueba de ello es la insólita medida que la Juventus ha implementado en los entrenamientos del primer equipo, ya que los futbolistas tienen prohibido darle patadas al astro luso.

De acuerdo con lo dicho por el belga Daouda Peeters durante una entrevista en una radio de Francia, el cuerpo técnico que encabeza Andrea Pirlo le solicitó al plantel que no le hicieran faltas a Cristiano Ronaldo durante los entrenamientos.

Lo anterior debido a que, como dijo el jugador de la Selección de Bélgica, el astro luso representa un activo fundamental para la Juventus dada su jerarquía en la cancha. Por ende, Andrea Pirlo y sus ayudantes tratan de mantenerlo sano y al cien por ciento físicamente.

“En los entrenamientos, el cuerpo técnico nos dice que tengamos cuidado cuando nos enfrentamos con Ronaldo... ¡porque representa un gran capital para el club!” Daouda Peeters

Sin embargo, Daouda Peeters, de 21 años , aseguró que a los más jóvenes como él les cuesta trabajo medir su ímpetu en los entrenamientos, toda vez que lo que quieren es mostrarse y ganarse un sitio en la oncena inicialista.

Asimismo, el belga reveló que, contrario a lo que suele suponerse, Cristiano Ronaldo es muy amable en el vestuario, lo cual alimenta todavía más la admiración que los juveniles sienten hacia la figura del portugués, quien es uno de los mejores jugadores de la historia.

Es más, en la misma entrevista relató el momento en que conoció a la estrella lusa, quien, además de saludarlo en el gimnasio, le preguntó acerca de su selección nacional.