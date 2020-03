VIDEO: El emotivo cántico en un hospital que hizo llorar a Jürgen Klopp

En redes circula un video donde trabajadores de un hospital inglés cantan el famoso 'You’ll Never Walk Alone' para luchar contra el Covid-19

Si bien el deporte se encuentra paralizado a causa del coronavirus, es un hecho que no deja de estar presente en cada uno de los aficionados, tal y como ocurrió en un hospital inglés que se convirtió en una sucursal de Anfield, un momento que hizo llorar a Jürgen Klopp.

En redes sociales circula un video en el que trabajadores de la salud en un hospital inglés comienzan a entonar el famoso 'You'll Never Walk Alone' ( Nunca Caminarás Solo ), cántico icónico del Liverpool, como muestra de unión y lucha en contra del Covid-19.

Jurgen Klopp reveló que no pudo contener las lágrimas al ver este video de personal sanitario de terapia intensiva cantando "You'll Never Walk Alone"... 🏥🙏🏻🙌🏻 pic.twitter.com/35ueljP9vh — Goal en español (@Goal_en_espanol) March 27, 2020

El emotivo video llegó hasta los ojos de Jürgen Klopp, entrenador de los 'Reds', quien en entrevista para ESPN confesó haber llorado tras ver las imágenes de los trabajadores de la salud, a los que destacó por su gran espíritu en estos momentos tan complicados en los que el virus azota al Reino Unido y al mundo.

"Me enviaron un vídeo de personas en el hospital en el área de Cuidados Intensivos. Cuando comenzaron a cantar el 'You'll Never Walk Alone' comencé a llorar de inmediato. Es increíble, pero eso demuestra todo. Esta gente no sólo trabaja, sino que lo hace con un gran espíritu" Jürgen Klopp. DT Liverpool

Origen del 'You'll Never Walk Alone'

'You'll Never Walk Alone' fue una canción compuesta por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein para el musical Carousel en abril de 1945.

A lo largo de su historia, esta canción ha sido interpretada por grandes cantantes como Frank Sinatra, que la situó en puestos altos de las listas estadounidenses, Elvis Presley, Johnny Cash, Louis Armstrong, entre muchos otros.

En el mundo del futbol, la canción fue adoptada por el Liverpool en la década de los 60's, siendo interpretada por sus aficionados previo a cada uno de sus partidos. La canción es tan importante para el equipo de Merseyside que tiene la frase "You'll Never Walk Alone" en su escudo.

Existen otros equipos en el mundo como el Borussia Dortmund, Celtic Glasgow, Feyenoord, FC Twente, entre otros, que también suelen utilizar esta canción como motivación para sus equipos.