El mítico pugilista también afirmó que en este momento no habría dinero para pagar la bolsa de una pelea como la que tuvo ante Meldrick Taylor.



México.- Julio César Chávez se llevó el show en la entrega del reconocimiento Mr. Amigo, mismo que la ciudad de Brownsville, Texas, otorga anualmente a personalidades destacadas que fomentan la relación entre nuestro país y Estados Unidos.

Una vez que recibió el galardón Mr. Amigo 2019 en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el legendario boxeador contó cómo fue que le propusieron ser acreedor al citado premio.

Fue ahí cuando, fiel a su estilo, Chávez reveló que en primera instancia no sabía de qué iba el reconocimiento; incluso admitió que terminó aceptarlo por pena, pues le dijo a su interlocutor que ya se lo dieran para que no lo estuvieran “chingando”.

“Nos vimos en San Antonio, Texas, y me propusieron ser Mr. Amigo y yo dije: 'al chile, como hablamos nosotros, no. No sé qué es eso', entonces me empezó a explicar cómo era la dinámica y duramos como una hora platicando y no podía convencerme, hasta que sinceramente me dio un poco de pena y le dije: 'está bien, ya no estés chingando'. “Me siento muy contento muy orgulloso de este reconocimiento”.

Julio César Chávez

El día de hoy se entregó en la @SRE_mx el Reconocimiento #MrAmigo a la leyenda del boxeo mexicano @Jcchavez115 🥊🇲🇽. Celebramos la vida y los logros del campeón mexicano quien ha puesto en alto el nombre de México en el 🌎.

Grandes personalidades han ganado el Mr. Amigo



Por otro lado, Julio César Chávez, quien en su momento fue campeón del mundo en las divisiones de peso superpluma, ligero y superligero, señaló que en la actualidad no habría dinero que alcanzara para pagar la bolsa de una pelea como la que protagonizó en 1990 contra Meldrick Taylor.

Este es el video que la Ciudad de Brownsville presentó para darle la bienvenida a @Jcchavez115



-@AgenciaJRF pic.twitter.com/zNUR8ZaEyG — Sebastián Villatoro (@SebasVillatoro) February 10, 2020

“No hay dinero que alcance para algo así, no podrían pagarme por una pelea como aquella, aunque hoy se paguen cantidades gigantescas de dinero”.



Cabe señalar que el reconocimiento Mr. Amigo, que como dijimos sirve para enaltecer la figura de aquellos que han contribuido a fortalecer las relaciones binacionales entre Brownsville y Matamoros, Tamaulipas, lo han ganado gente como Arturo Elías Ayub, así como Mario Moreno “Cantinflas” y Vicente Fernández.