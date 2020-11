El argentino Nicolás Masseroni reveló que no se pusieron de acuerdo en algunos detalles, por lo que la pelea se llevará a cabo el próximo año.

Las cosas siguen sin salirle a Julio César Chávez Jr., ya que después de perder sus últimos combates, este domingo se dio a conocer que su pelea ante el argentino Nicolás Masseroni fue cancelada y se llevará a cabo el próximo año .

Fue el peleador argentino el que, a través de un video difundido en redes sociales, explicó que la pelea se postergará hasta 2021, debido a que no se pudieron poner "de acuerdo en algunos detalles".

“Hay puntos importantes que para mí no van. Pero la pelea se reprograma para el 2021. Yo estoy listo para pelear en cualquier momento”, dijo Masseroni.

El boxeador argentino señaló que él se encuentra en perfectas condiciones físicas para pelear el día que se lo indiquen y reveló que probablemente haga una pelea antes de que se mida al 'Hijo de la Leyenda'.

Chávez Jr. explica por qué se posterga la pelea

Unas horas después de que Nicolás Masseroni revelara que la pelea se había postergado para el próximo año, Julio César Chávez Jr. explicó cuál fue el verdadero motivo.

A diferencia del pugilista argentino, quien señaló que había "puntos importantes" que no le parecían, Chávez Jr. reveló que no llegaron a un acuerdo debido a que Masseroni no pudo dar el peso que habían pactado.

CANCELADA la pelea de Nicolás Masseroni 🆚 Chávez Jr.@jcchavezjr1 tendrá nuevo rival para el 27 de noviembre. pic.twitter.com/DfXJUBW7sg — Aldair Miranda (@AldairMiranda) — Aldair Miranda (@AldairMiranda) November 22, 2020

Según los rumores que circulan en redes sociales, Chávez Jr. mantendría sus planes para pelear el próximo 27 de noviembre en Culiacán, Sinaloa, con un nuevo rival, el cual se anunciaría en las próximas horas.