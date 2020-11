El Hijo de la Leyenda anunció que su próxima pelea será el próximo 21 de noviembre ante el argentino Nicolás Masseroni.

No cabe duda de que Julio César Chávez Jr. la ha pasado bastante mal en sus últimas peleas, la cuales ha perdido de forma dolorosa y hasta decepcionante; no obstante, el pugilista aún no piensa en el retiro, pues incluso volverá a pelear este mismo año.

El Hijo de la Leyenda señaló que aún tiene mucho que dar en el mundo del boxeo, y en gran medida gracias al apoyo de su familia y sobre todo de su padre.

"No me siento acabado, ni mucho menos he pensado en el retiro, siento que aún tengo mucho que dar, con todo el apoyo de mi padre, la gran leyenda del boxeo", dijo en conferencia virtual en la que dio a conocer a su próximo rival.

Cabe mencionar que Julio César Chávez Jr. viene de perder sus dos últimas peleas y de una forma decepcionante. La primera hace ya casi un año cuando cayó ante Daniel Jacobs por nocaut técnico, mientras que hace unos meses perdió por la misma vía ante Mario Cazares.

Julio César Chávez Jr. promete noquear

Julio César Chávez Jr. se volverá a subir al ring el próximo 21 de noviembre en Culiacán, Sinaloa, cuando se mida al argentino Nicolás Masseroni.

Consciente de que ha dejado mucho qué desear en sus últimos combates, Chávez Jr. señaló que ha aprendido de sus errores. Asimismo señaló la importancia que tiene esta pelea para su carrera.

"Es muy importante esta pelea porque representa qué va a pasar con mi carrera, que se ha puesto en duda por los últimos dos combates. Esta pelea representa todo para mí y el futuro de carrera".

Asimismo prometió que noqueará al boxeador argentino para que no haya polémica en cuanto al resultado: "Me he preparado muy fuerte y sé que todo eso puede pasar, pero voy ganar por nocaut, lo voy a noquear rápido para que no exista polémica", finalizó.