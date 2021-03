Julio César Chávez Jr. consideró que la afición quiere ver una segunda pelea ante Canelo Álvarez.

México.- Julio César Chávez Jr. volvió a alzar la mano para pelear contra el Canelo Álvarez, boxeador que el pasado 27 de febrero obtuvo una polémica victoria frente a Avni Yirildim .

Fue en su cuenta de Twitter donde Julio César Chávez Jr. explicó que como tal jamás ha retado al Canelo Álvarez; sin embargo, se dijo listo para enfrentar a cualquiera.

Asimismo, el “Hijo de la Leyenda” aseveró que la afición vería con mejores ojos que Saúl Álvarez lo enfrente a él o al propio Gennady Golovkin .

“Yo nunca he retado a nadie. Estoy dispuesto como cualquier boxeador a boxear con quien sea. Por eso creo que la gente en general estaría más interesada en Julio César Chávez Jr. vs Canelo Álvarez o Canelo vs Gennady Golovkin que cualquier otra pelea. No solo en México sino en todo el mundo” Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. afirma que al Canelo Álvarez sólo le interesa ganar dinero

Luego de la citada pelea del sábado pasado, Julio César Chávez Jr. aseguró que Canelo Álvarez no dio espectáculo al público. Además, sugirió que al tapatío sólo le importa ganar dinero , de ahí que haya enfrentado de tan pobre nivel.

Aunado a ello, dijo que está dispuesto a pelear contra Saúl Álvarez incluso sin ganancias de por medio, ya que su intención es llevar a cabo una revancha luego de que en 2017 cayera ante el tapatío; aunque eso sí pidió que el combate sea en las 175 libras .

“Vuelvo a repetir con estos rivales lo único que da entender que quiere generar dinero. Yo no le voy a cobrar nada. Pelearé gratis con Canelo Álvarez y no lo va reconocer. No ganaría con nadie más dinero que una revancha conmigo. Con nadie la única condición 175. No dinero” Julio César Chávez Jr.

Al Canelo Álvarez le falta humildad, dice Julio César Chávez Jr.

Las críticas de Julio César Chávez Jr. contra el Canelo Álvarez no quedaron ahí, ya que consideró que al susodicho le falta humildad para reconocer que no fue una buena decisión enfrentarse a Avni Yirildim , quien acusaba una inactividad de dos años.

Cabe señalar que Chávez Jr. enfrentó al Canelo Álvarez en 2017, pelea en la que el tapatío se vio mucho mejor; no obstante, en descargo del “Hijo de la Leyenda” hay que decir que no estaba en su peso ideal.

“El primero pasó es aceptación y humildad. Canelo debe aceptar que lo de ayer (sábado 27 de febrero) fue una terrible decisión. Sobre todo después de decir Golovkin no merece otra pelea. Yo Chávez Jr. igual no tengo méritos. No diré nada más, pero no sé en qué mundo vive” Julio César Chávez Jr.