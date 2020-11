Julio César Chávez Jr. también afirmó que se volvió boxeador debido a las carencias que vivió.

México.- Como es una costumbre, Julio César Chávez Jr. encendió la polémica en su Instagram, pues criticó a varios personajes del boxeo, entre ellos a Floyd Mayweather.

Y es que, cuando estaba “filosofando” acerca de la gente que es “presumida”, Julio César Chávez Jr. puso de ejemplo los lujos que suele presumir Floyd Mayweather. Incluso lo calificó como un “ pendejo ” por comprarse varios carros del mismo modelo.

Aunque eso sí, Chávez Jr. advirtió que Mayweather le cae bien, pero se le lanzó a la yugular por el derroche del que suele hacer gala, es más, hasta lo comparó con el empresario Carlos Slim .

“(Hay presumidos) como Floyd Mayweather, quien me cae bien, pero se compra dos o tres Bugattis del mismo color, ya sé que tiene un chingo de dinero. Pero es de pendejos comprarse tres carros iguales, mejor cómprate uno y lo pintas. Ni Carlos Slim tira el dinero así” Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. también cuestiona a su padre

Asimismo, el “Hijo de la Leyenda” compartió en sus historias de Instagram otras reflexiones en el mismo sentido, pues reveló que se hizo boxeador debido a las carencias que vivió durante el periodo que Julio César Chávez, su padre, fue adicto a las drogas.

Pero del mismo modo Julio César Chávez Jr. reconoció que el sufrir tal situación lo llevó a cambiar su estilo de vida y a buscar ganarse un lugar de privilegio en el boxeo mexicano más allá de las críticas que su propio padre ha vertido en su contra.