Julio César Chávez Jr. dijo que está dispuesto a enfrentar por segunda vez al Canelo Álvarez, pero ahora en las 175 libras.

México.- Después del polémico triunfo del Canelo Álvarez contra Avni Yirildim, Julio César Chávez Jr. le lanzó un reto al tapatío, pues dijo que está dispuesto a subirse al ring con él.

Fue en su cuenta de Twitter donde Julio César Chávez Jr. afirmó que el Canelo Álvarez no había ofrecido ninguna clase de espectáculo en su pelea ante Avni Yirildim, misma que terminó luego de apenas tres rounds.

Es por ello que el Júnior, quien ya fue vencido por Saúl Álvarez, se ofreció a ser rival del boxeador tapatío , quien con su victoria logró conservar los títulos de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Gana Canelo Álvarez. Pero de una u otra forma no puede darle a los espectadores un espectáculo digno. Sobre todo cuando se dice ser el mejor. Un rival sin 2 años sin subirse a un ring. Yo me subo Canelo y no cobro, en 175 libras el día que quieras” Julio César Chávez Jr.

Gana @Canelo ! Pero una u otra forma no puede darle a los espectadores un espectáculo digno! Sobre todo cuando se dice ser el mejor ! un rival sin 2 años sin subirse a un ring ! Yo me subo @Canelo y no cobro en 175 libras el día que quieras! — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) February 28, 2021

Julio César Chávez alaba al Canelo Álvarez

Contrario al Júnior, el legendario Julio César Chávez, es decir, su padre, alabó al Canelo Álvarez por su triunfo conseguido frente al turco Avni Yirildim.

Y es que para Julio César Chávez, el Canelo Álvarez no tuvo la culpa de haber enfrentado a un rival de tan bajo nivel boxístico. Aunado a ello, aseveró que el susodicho se había visto bastante bien sobre el ring del Hard Rock Stadium.

Tras un dominio absoluto en los dos primeros episodios, el mexicano Saúl Álvarez salió todavía más enchufado en el tercer round, donde incluso mandó a la lona a Yirildim, quien la verdad sea dicha sí que resintió sus dos años de actividad.