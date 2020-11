El ecuatoriano Boston Jeyson Minda es el nuevo rival de Julio César Chávez Jr.

México.- A tan sólo unos días de llevar a cabo la que probablemente sea su última pelea del año, Juio César Chávez Jr. anunció un cambio de rival, de modo que el próximo 27 de noviembre no enfrentará al argentino Nicolás Masseroni.

El cambio de rival para dicha pelea, según palabras de Julio César Chávez Jr., obedece a que Nicolás Masseroni no logró dar el peso estipulado. Por ende, el ecuatoriano Boston Jeyson Minda entrará al quite.

La única modificación para este pleito será precisamente en el oponente, toda vez que se realizará el mismo día y en el mismo lugar, es decir, en el gimnasio del Parque Revolución , ubicado en Culiacán, Sinaloa.

“Acuérdense que les dije que el rival no pudo bajar el peso. El rival va a ser un ecuatoriano. La pelea sigue, el mismo día. Todo sigue de igual manera, así que nos vemos el viernes (27 de noviembre)” Julio César Chávez Jr.

Chávez Jr habla sobre Nicolás Masseroni

Nicolás Masseroni desmiente a Julio César Chávez Jr.

Luego de las declaraciones de Chávez Jr. en torno al estado físico de Nicolás Masseroni, éste se pronunció en redes sociales afirmando que se encontraba listo para encarar la pelea, toda vez que se preparó al máximo.

Es por ello que, en su percepción, el que no pudiera pelear ante Julio César Chávez Jr., lo cual era su sueño, obedeció a temas meramente contractuales: “no nos pudimos poner de acuerdo, esa es la realidad. Yo estoy preparado, estoy listo para pelear el viernes que pasó, este sábado y el año que viene. Me preparé como nunca en mi vida, es un sueño que tengo desde muy chico, pero lamentablemente no nos pusimos de acuerdo”