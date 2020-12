A Julio César Chávez no le gustó que le recordaran el video viral donde su hijo camina en tacones.

México.- Lo que parecía una divertida entrevista del Chango Ote, famoso youtuber, al exboxeador Julio César Chávez, terminó saliéndose de control por momentos, pues el mítico pugilista explotó al grado de golpear y amenazar al susodicho.

Todo comenzó cuando el Chango Ote recordó aquel polémico video que Julio César Chávez Jr. protagonizó caminando en tacones y que se hizo viral en redes sociales. Y es que el “Gran Campeón Mexicano” se calentó e incluso amagó con bajarse del automóvil en el que se llevaba a cabo la entrevista.

“Te estás riendo o qué, pinche Chango me voy a bajar y te voy a poner una ‘putiza’ si te sigues metiendo con mi hijo. No estoy bromeando, si te sigues riendo me voy a bajar” Julio César Chávez

Fue tanta la molestia que Julio César Chávez le dio varios golpes en el brazo al Chango Ote, quien, muy en su papel, seguía tratando de bromear. Es más, luego de las críticas al Júnior, todavía lanzó otro chascarrillo.

Toda vez que le preguntó al “Gran Campeón Mexicano” si, tal como hizo con Jorge “Travieso” Arce, ahora protagonizaría una pelea amistosa contra Jorge Kahwagi, político que intentó incursionar en el boxeo.

Como era de esperarse, tales palabras hicieron enojar todavía más a Julio César Chávez, quien le volvió a dar un par de puñetazos al Chango Ote, que no tuvo más que bajar la guardia y cesar con las provocaciones en aras de continuar con la entrevista.