Julián Quiñones no ha recibido su carta de naturalización debido a un error de trámite, por lo que no será llamado con la Selección Méxicana en la fecha FIFA de octubre.

El jugador del Club América está a la espera de ser llamado a Selección Mexicana, sin embargo Julián Quiñones tendrá que esperar un poco más ya que se rumora que hubo un error en su trámite, por lo que su carta de naturalización se retrasará.

Cabe recordar que previo a la fecha de la fecha FIFA del mes de Septiembre, Quiñones fue invitado por Jaime Lozano para entrenar con el tricolor en las instalaciones del CAR. Donde se dijo que el jugador de las águilas fue muy bien recibido por todos sus compañeros.

Julián Quiñones se quivocó al llenar formato de naturlización

Julián Quiñones no ha recibido su carta de naturalización debido a que el jugador de las águilas se equivocó al llenar un formato. Pues de acuerdo al periodista de ESPN, Mauricio Ymay, el delantero llenó mal dicho formato y por ende se retrasará la llegada del documento que lo acreditará como mexicano.

“Ya lo contaba yo en otro bloque, el problema de Quiñones fue en el llenado de un formato, se equivocó y por eso no tiene su carta” mencionó Imay

Debido a esta situación, Quiñones no podrá ser tomado en cuenta para la fecha FIFA del mes de Octubre, donde el tricolor estará enfrentando a Ghana y Alemania respectivamente.

Santiago Baños dice que todavía no llega la carta de naturalización Julián Quiñones

La carta de naturalización de Julián Quiñones no ha llegado, y a día de hoy, no podrá ser llamado por Jaime Lozano para jugar con la Selección Mexicana. Santiago Baños, Presidente del Club América, recalcó que, hasta donde él sabe, todavía no se ha completado el proceso de naturalización.

“Hasta donde he entendido, se han seguido todos los pasos, la Federación está metida en ese tema, estamos esperando, hasta donde tengo entendido no ha llegado su carta, no hemos tenido contacto con la Selección, no he hablado con Duilio, no tiene todavía sus papeles, por parte de Federación no tenemos nada de que pueda ir, así que tendremos que esperar” señaló Baños.

Santiago Baños habló sobre el tema de Julián Quiñones donde aseguró que todavía no recibe su carta de naturalización. pic.twitter.com/5FaRNVLVdb — SDP Deportes (@sdpdeporte) October 2, 2023

