Paula Dapena, jugadora de 24 años, se negó a guardar el minuto de silencio, al considerar que Maradona fue un "violador y maltratador"

Es cierto que la muerte de Diego Armando Maradona ha provocado conmoción a nivel global; sin embargo, hay personas que se niegan a rendirle algún tipo de homenaje por los episodios oscuros que tuvo su vida, que están relacionados con el machismo y la violencia contra la mujer.

Al rededor del mundo se han hecho toda especie de homenajes al astro argentino; no obstante, hay deportistas que se niegan, como el caso Paula Dapena, jugadora del Viajes Interrías FF, quien se negó a rendirle tributo, ya que considera que Maradona fue un "violador y un maltratador".

Mucha gente ha criticado lo que ha hecho hoy Paula Dapena...



Paula se ha sentado durante el minuto de silencio por Diego Armando Maradona, posicionándose en contra



Esto es EXACTAMENTE igual de respetable que las personas que si que lo guardan



Un fuerte aplauso para Paula 👏🏻 pic.twitter.com/jruMOvEXg0 — Raúl Morote Gil (@RauulMorote) November 29, 2020

Fue durante el encuentro amistoso entre el Viajes Interrías FF y el Deportivo de la Coruña, cuando se llevaría a cabo un homenaje a Maradona previo al encuentro. Paula Dapena decidió sentarse en el césped y dar la espalda mientras se guardaba el minuto de silencio.

"Maradona fue un violador y maltratador"

Después de negarse a guardar, junto a sus compañeras, un minuto de silencio por la muerte de Diego Maradona, la jugador explicó que tomó esa decisión ya que no considera al argentino como una buena persona.

"Dije que me negué a guardar ese minuto de silencio por un violador, pedófilo, putero y maltratador y que tenía que sentarse en el suelo y dar la espalda", señaló.

La muerte de Diego Maradona coincidió con la celebración del Día Internacional en contra de la violencia de género, a lo que expresó la futbolista española: "Hace unos días, en el Día por la eliminación de la violencia de género no se hicieron estos gestos y si por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, no estoy dispuesta a hacerlo por un abusador", agregó.

El gesto ha generado polémica, sobre todo en redes sociales; no obstante, hay un importante sector que mostró su apoyo hacia el gesto de la jugadora que se negó a realizar un homenaje a Diego Maradona.