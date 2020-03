Jürgen Damm contraataca: "No me bajé del barco, Tigres me obligó a anunciar mi salida"

El mexicano reveló en redes sociales que tenía pensado dar a conocer su salida al finalizar el torneo, pero el equipo lo obligó a hacerlo antes.

La novela de Jürgen Damm y los Tigres de la UANL continúa. Después de que el presidente del equipo, Miguel Ángel Garza, asegurara que el futbolista mexicano se "bajó del barco" del club, Damm no se quedó callado y contestó en redes sociales.

El jugador de 27 años, que ya tiene todo arreglado para ir al futbol de la MLS a partir de junio, aseguró que el no se ha bajado de ningún barco y además reveló que le obligaron a anunciar su salida antes de lo que él tenía pensado.

"Yo en ningún momento me bajé del barco, solamente les hice saber con mucho respeto que no renovaría contrato. Mi intención, por cariño a la institución, era dar a conocer la noticia al final del torneo, pero me hicieron ir a conferencia a anunciar la situación" Jürgen Damm. Futbolista Tigres

Tras anunciar su salida de Tigres la semana pasada, Damm no ha sido tomado en cuenta ni para disputar duelos de la Liga MX ni de la Concacaf Liga de Campeones, mientras que en la última jornada fue relegado el equipo Sub-20.

Hasta el momento, el mexicano de 27 años solo ha jugado un partido en el presente Clausura 2020, disputando tan solo 45 minutos. Por su partes, Tigres jugará el próximo viernes ante el Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

Jugará en la MLS

Fue la semana pasada cuando Jürgen Damm anunció su salida de Tigres pues afrontará una nueva aventura en la Major League Soccer (MLS). Y aunque no dio detalles sobre su nuevo equipo, todo indica que será en el Atlanta United, exequipo de Gerardo 'Tata' Martino, actual entrenador de la Selección de México.

El joven futbolista ha pasado a segundo termino en el club de Nuevo León, donde ha logrado ganar varios títulos, pero nunca como titular indiscutible. Damm quiere volver a jugar y ser protagonista y es por eso que ha decidido salir del futbol mexicano para buscar retomar un segundo aire en el futbol de los Estados Unidos.

25 centros de gol para ser el 4to máximo asistidor en la historia de Tigres. Aquí te dejo algunos que metí en Liguilla, Campeón de C. Libertadores, Concachampions y Selección Mex, además de haber jugado en las 15 finales del 2015 a la fecha y ganar 9 títulos oficiales. pic.twitter.com/W2KX3ZW3N9 — Jürgen Damm (@jurgendammr25) March 3, 2020

Otra de las razones por las que ha decidido cambiar de aires es por un probable regreso a la Selección Mexicana, de la que buscará volver a ser parte de cara al Mundial de Qatar 2022.