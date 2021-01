Juan Reynoso explicó que su primer objetivo será recuperar la confianza perdida y no hablar del ansiado campeonato.

México.- Aunque pudiera suponerse que cualquier director técnico que llegue al Cruz Azul debería comprometerse a buscar el título de la Liga MX, Juan Reynoso optó por ser mesurado en sus primeras palabras como entrenador celeste.

Y es que explicó en entrevista con TUDN que lo mejor será ir trabajando poco a poco y no centrarse en el campeonato, esto con el fin de que el plantel recupere la confianza perdida luego de los fracasos recientes.

Asimismo, Juan Reynoso aseguró que, una vez recuperada la confianza, el Cruz Azul va a ganar “hasta en los volados”. Aunado a ello descartó que la escuadra se encuentre “enferma”.

“Hoy más que confianza tenemos que recuperar la memoria, éste es un equipo con historia y creo que todos tenemos la capacidad para ponernos en los primeros planos, aunque la tarea no sea sencilla. El equipo no está enfermo, pero sí veo al entorno con dudas y hay que empezar a ganar, la tarea irá sobre el día a día y no pensando en el título, y a partir de ahí trataremos de conseguir una nueva identidad para que se nos haga costumbre ganar hasta los volados” Juan Reynoso

"Lo peor sería meter presión" Juan Reynoso habla sobre su proyecto al frente de Cruz Azul en exclusiva en @LaJugadaTUDN 😱 🔝



🔴 En vivo 📺 TUDN pic.twitter.com/2dlZiQTAqo — La Jugada (@LaJugadaTUDN) — La Jugada (@LaJugadaTUDN) January 4, 2021

Juan Reynoso quiere refuerzos para Cruz Azul

En la misma tesitura, Juan Reynoso reconoció que Cruz Azul debe regresar a las bases con el fin de volver a ocupar los primeros planos, así como evitar la presión extra e innecesarias, de ahí que descartara lanzar promesas sin sustento.

Por otro lado, el director técnico peruano reveló que buscará al menos un refuerzo en la defensa central en aras de cubrir el hueco que dejó Igor Lichnovsky hace unos meses.

“Si hay un lugar para apuntalar después de la salida de Igor Lichnovsky y buscaremos un refuerzo en la central del lado izquierdo. No esperamos hacer muchos movimientos. Agradezco que la directiva ha sido muy clara; haremos una evaluación y decidiremos” Juan Reynoso

Recordemos que el Cruz Azul debutará en el Guard1anes 2021 el próximo 10 de enero, cuando enfrente al Santos Laguna como visitante.