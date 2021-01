La pelea entre José Ramón Fernández y David Faitelson llegó a tal que el conductor del programa tuvo que mandar a corte.

México.- Los periodistas José Ramón Fernández y David Faitelson protagonizaron un candente intercambio de palabras durante la emisión de Futbol Picante, programa estelar de ESPN.

Todo comenzó cuando los panelistas, entre ellos José Ramón Fernández y David Faitelson, hablaban sobre la realidad que vive Cruz Azul. Sin embargo, casi al término del debate ambos comenzaron a decirse de todo, incluso Beto Murrieta, conductor del programa, tuvo que mandar a corte.

La molestia de “Joserra” se originó porque Faitelson, fiel a su costumbre, interrumpió su argumentación que iba en torno al modelo de pagos que podría instrumentar el Cruz Azul en un futuro.

“Estoy hablando Faitelson, me perdonas. No me refutes nada, no tengo ganas de que me refutes. Estoy muy enojado contigo y tú lo sabes perfectamente… Me gustaría verte de frente” José Ramón Fernández

¿Qué originó la pelea entre José Ramón Fernández y David Faitelson?

Durante tales palabas emitidas por José Ramón Fernández, David Faitelson volvió a interrumpir y le preguntó al experimentado periodista si se sentía “un dios” irrefutable o algo por el estilo, lo cual exacerbó el enojo del susodicho.

Sin embargo, el motivo de esta pelea no quedó aclarado ni por “Joserra” ni por Faitelson; no obstante, es probable que se deba a las múltiples polémicas que suelen sostener en los diferentes programas de ESPN.

Aunque en los bloques siguientes los dos se mostraron más prudentes, vaya que los ánimos quedaron calientes, incluso José Ramón Fernández reconoció que “odia” al América, algo que no es ningún secreto pero que pocas veces ha tratado con tanta apertura.