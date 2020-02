Adal Franco fue 'regañado' en vivo por haber revelado "roces" entre Miguel Herrera y Memo Ochoa, hecho que fue descartado por el entrenador azulcrema

Vaya momento el que se vivió en el programa 'Los Capitanes' de ESPN, en el que José Ramón Fernández regañó en pleno programa a Adalberto Franco, quien previamente había revelado supuestas diferencias entre Miguel Herrera y Memo Ochoa, entrenador y portero del América, respectivamente.

Franco había señalado, en un programa previo, que Miguel Herrera prefería a Óscar Jiménez sobre Ochoa para la portería azulcrema y que esta situación había generado un roce entre ellos.

Miguel Herrera le insiste a Ochoa salir jugando con los pies y Memo se resiste a cambiar su estilo. Por su juego de pies, Jiménez es el favorito del “Piojo” pero Ochoa seguirá siendo el titular.#ESPNam pic.twitter.com/nu0FwT6FFA — Adal Franco (@AdalFrancoESPN) February 11, 2020

Fue entonces que el estratega de las Águilas fue contactado y desmintió lo dicho por el periodista, asegurando que mantiene una buena relación con ambos porteros y que él, sin órdenes de nadie, es quien decide que Ochoa sea su portero titular.

"No, para nada (es verdad). Se aventó un chisme. Para ser buen comunicador necesitas tener una buena fuente, como lo han hecho grandes periodistas como tú. Hoy vivimos de eso" Miguel Herrera. DT América

Tras hablar sobre la competencia deportiva que existe en el arco azulcrema, concluyó la llamada con Miguel Herrera y José Ramón Fernández procedió a despedir a Adalberto Franco del programa, no sin antes decirle: "Te felicito, no vuelvas a inventar nada ", mientras le estrechaba la mano.

¡Híjole! "No vuelvas a inventar nada", le dice José Ramón a su compañero de trabajo.



Si yo fuera @AdalFrancoESPN no salía de mi casa por un mes. pic.twitter.com/32TSZof35u — renacova 🏷 (@renacova) February 11, 2020

Adal Franco asegura no lo "regañaron"

Después de aclarar la situación con Miguel Herrera, Adal Franco utilizó su cuenta de Twitter para señalar que no fue "regañado" como muchos pensaron y que su intención no es mentir ni inventar nada.

"Lamento desilusionar a quienes creyeron que me regañaron. Nunca he sido de mentir, no es mi estilo y ahora no fue la excepción" Adalberto Franco. Periodista

Posteriormente compartió la respuesta que le dio en el programa a Miguel Herrera y escribió que no busca el chisme para hacer crecer su carrera ni algo por el estilo.