José Ramón Fernández reconoció el buen partido del Club América en el Clásico Nacional tras golear a las Chivas de Guadalajara.

Las Águilas del América se impusieron 3-0 a las Chivas de Guadalajara en el Clásico Nacional y uno de los que se rindió ante el equipo azulcrema, por más sorprendente que parezca, fue José Ramón Fernández, quien aseguró que el cuadro de Coapa dio un buen partido y ganó con justicia.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde José Ramón Fernández reconoció el gran partido que América dio ante Chivas, asegurando que los tres goles pudieron haber sido más.

"Mi reconocimiento absoluto para el América, a Solari en quien muchos no confiaban y por supuesto a los jugadores. Ganan merecidamente 3-0 y pudieron ser más" José Ramón Fernández

Mi reconocimiento absoluto para el América, a Solari en quien muchos no confiaban y por supuesto a los jugadores. Ganan merecidamente 3-0 y pudieron ser más. @ClubAmerica @eazcarraga — José Ramón Fernández (@joserra_espn) — José Ramón Fernández (@joserra_espn) March 15, 2021

José Ramón Fernández explota contra las Chivas

José Ramón Fernández no solo se rindió ante el Club América, sino que también explotó contra las Chivas de Guadalajara, concretamente contra Víctor Manuel Vucetich, director técnico del Rebaño.

'Joserra' consideró que el equipo rojiblanco no jugó a nada, no tiene ritmo y aseguró que el vestuario está completamente roto, echando gran parte de la culpa al famoso 'Rey Midas'.

"Las Chivas muy mal, empezando por el DT cuyo equipo no juega a nada. Sin ritmo, físicamente bajos los jugadores, no hay sistema, el vestuario está roto, los cambios no producen reacción.

Chivas está demasiado sobrevalorado! Hoy el América le dio una lección de fútbol"

José Ramón Fernández

Las Chivas muy mal, empezando por el DT cuyo equipo no juega a nada. Sin ritmo, físicamente bajos los jugadores, no hay sistema, el vestuario está roto, los cambios no producen reacción.

Chivas está demasiado sobrevalorado!



Hoy el América le dio una lección de fútbol. @Chivas — José Ramón Fernández (@joserra_espn) — José Ramón Fernández (@joserra_espn) March 15, 2021

David Faitelson se mantiene en la línea de José Ramón Fernández

Otros de los que se esperaba reacción era de David Faitelson, quien al igual que su mentor, señaló que América ganó el Clásico Nacional gracias que prácticamente no encontró rival.

"El América ha terminado siendo muy superior a las Chivas. En parte, por lo que ha hecho y en parte por lo que ha dejado de hacer un rival que no existió…" David Faitelson

El América ha terminado siendo muy superior a las Chivas. En parte, por lo que ha hecho y en parte por lo que ha dejado de hacer un rival que no existió… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) March 15, 2021

Al final, América goleó a las Chivas de Guadalajara y se colocó como el segundo lugar del Guard1anes 2021 con 25 unidades, sólo por detrás de Cruz Azul, líder del torneo con 27 puntos.